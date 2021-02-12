https://ria.ru/20210212/buddizm-1597185207.html

Буддисты встречают Новый год по своему религиозному календарю

Буддисты встречают Новый год по своему религиозному календарю

Российские буддисты в ночь на пятницу встречают "Белый месяц" (Цаган Сар, Шагаа или Сагаалган) и Новый год по лунному календарю – год Металлического Быка. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:42

2021-02-12T12:42

2021-02-12T12:42

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские буддисты в ночь на пятницу встречают "Белый месяц" (Цаган Сар, Шагаа или Сагаалган) и Новый год по лунному календарю – год Металлического Быка."Для России это знаменательное событие, поскольку в российском государстве есть три буддийские республики, а буддизм считается одной из традиционных религий нашей страны. По этой причине я считаю этот праздник не только буддийским праздником, но и всероссийским праздником. В Бурятии праздник, знаменующий наступление Нового года по лунному календарю, называется Сагаалган, а в Туве – Шагаа. В Калмыкии в этот день празднуют Цаган Сар – начало весны. Вне зависимости от разных названий все эти праздники приурочены к началу Нового года по лунному календарю", - рассказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.По его словам, в буддийском календаре существует 12 животных и 5 стихий, сочетание которых служит символом каждого года по лунному календарю. Каждый день недели в лунном календаре связан с разными объектами солнечной системы, "что очень похоже на григорианский календарь".Лама отметил, что эта традиция основана на буддийском учении и передавалась по линиям преемственности со времен самого Будды. Поэтому данный праздник буддисты России, подчеркивает лама, отмечают согласно древним духовным и культурным традициям. Сейчас, сказал он, подходит к концу год Металлической Крысы, и наступает год Металлического Быка."Мы смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся, что наступающий год будет плодотворным и счастливым, принесёт процветание и благоприятные возможности. Однако то, каким станет Новый год для каждого отдельно взятого человека, зависит от его кармы и символа года, в который он родился. Как бы то ни было, это замечательный праздник, который мы отмечаем с радостью. Я желаю всем счастливого Нового года и молюсь о вашем благополучии", - сказал духовный лидер.Согласно буддийскому вероучению, Сагаалган — это праздник белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В традиции тибетско-монгольского буддизма Сагаалган является первым из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов.Современное религиозное содержание буддистский Новый год приобрел в начале XV века, когда известный реформатор тибетского буддизма, основатель школы Гелугпа (последователями которой являются большинство российских буддистов) лама Чже Цонкапа (или Цзонхава) разработал правила проведения праздников в дацанах. К Новому году он приурочил Монлам Ченмо — Великий молебен, который посвящен 15 чудесам, совершенным Буддой Шакьямуни в индийском городе Шравасти, и длится 15 дней. В Тибете этот праздник называется Лосар.

https://ria.ru/20210211/buddizm-1597116631.html

https://ria.ru/20210211/kachkanar-1597058377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - религия и мировоззрение, буддийская традиционная сангха россии, буддизм