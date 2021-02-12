https://ria.ru/20210212/bosov-1597144997.html

Вдова миллиардера Босова подала иск к принадлежавшей ему компании

Вдова миллиардера Босова подала иск к принадлежавшей ему компании

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Катерины Босов, вдовы погибшего в прошлом году бизнесмена Дмитрия Босова, к принадлежавшей ему компании "Аллтек",... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:58

2021-02-12T08:58

2021-02-12T08:58

катерина босов

дмитрий босов

россия

сибирский антрацит

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Катерины Босов, вдовы погибшего в прошлом году бизнесмена Дмитрия Босова, к принадлежавшей ему компании "Аллтек", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 11 февраля и к производству пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом в иске указана столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №46, занимающаяся регистрацией юрлиц, а также внесением изменений в их учредительные документы.По данным ЕГРЮЛ, вдове Босова сейчас принадлежит доля в ООО "Аллтек" в размере около 43,3%, такая же доля записана на самого Босова. У компании есть также три миноритарных участника – гендиректор Дмитрий Ага, Игорь Макаров и Олег Шемшук.Босов, бывший председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек" и основатель группы "Сибантрацит", трагически погиб в мае в возрасте 52 лет."Аллтек" - компания прямых инвестиций, она, в частности, развивает крупные проекты производства антрацита и другого угля. В 2018 году "Аллтек" объединила принадлежащие ей угольные активы в группу "Сибирский антрацит" - мирового лидера по добыче и экспорту высококачественного антрацита UHG и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Её совокупные запасы превышают 650 миллионов тонн."Аллтек" также реализует проект производства сжиженного газа в Арктике и ряд крупных девелоперских проектов в Москве и Подмосковье. Ей, в частности, принадлежит "креативный кластер" Artplay.

https://ria.ru/20200512/1571337996.html

https://ria.ru/20200507/1571060223.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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катерина босов, дмитрий босов, россия, сибирский антрацит, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, московская область (подмосковье), экономика