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Вдова миллиардера Босова подала иск к принадлежавшей ему компании
Вдова миллиардера Босова подала иск к принадлежавшей ему компании
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Катерины Босов, вдовы погибшего в прошлом году бизнесмена Дмитрия Босова, к принадлежавшей ему компании "Аллтек",... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:58
2021-02-12T08:58
катерина босов
дмитрий босов
россия
сибирский антрацит
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Катерины Босов, вдовы погибшего в прошлом году бизнесмена Дмитрия Босова, к принадлежавшей ему компании "Аллтек", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 11 февраля и к производству пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом в иске указана столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №46, занимающаяся регистрацией юрлиц, а также внесением изменений в их учредительные документы.По данным ЕГРЮЛ, вдове Босова сейчас принадлежит доля в ООО "Аллтек" в размере около 43,3%, такая же доля записана на самого Босова. У компании есть также три миноритарных участника – гендиректор Дмитрий Ага, Игорь Макаров и Олег Шемшук.Босов, бывший председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек" и основатель группы "Сибантрацит", трагически погиб в мае в возрасте 52 лет."Аллтек" - компания прямых инвестиций, она, в частности, развивает крупные проекты производства антрацита и другого угля. В 2018 году "Аллтек" объединила принадлежащие ей угольные активы в группу "Сибирский антрацит" - мирового лидера по добыче и экспорту высококачественного антрацита UHG и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Её совокупные запасы превышают 650 миллионов тонн."Аллтек" также реализует проект производства сжиженного газа в Арктике и ряд крупных девелоперских проектов в Москве и Подмосковье. Ей, в частности, принадлежит "креативный кластер" Artplay.
https://ria.ru/20200512/1571337996.html
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катерина босов, дмитрий босов, россия, сибирский антрацит, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, московская область (подмосковье), экономика

Вдова миллиардера Босова подала иск к принадлежавшей ему компании

08:58 12.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Босов
Дмитрий Босов - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Катерины Босов, вдовы погибшего в прошлом году бизнесмена Дмитрия Босова, к принадлежавшей ему компании "Аллтек", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 11 февраля и к производству пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом в иске указана столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №46, занимающаяся регистрацией юрлиц, а также внесением изменений в их учредительные документы.
Российский предприниматель Дмитрий Босов - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая 2020, 17:41
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
По данным ЕГРЮЛ, вдове Босова сейчас принадлежит доля в ООО "Аллтек" в размере около 43,3%, такая же доля записана на самого Босова. У компании есть также три миноритарных участника – гендиректор Дмитрий Ага, Игорь Макаров и Олег Шемшук.
Босов, бывший председатель совета директоров и основной владелец группы "Аллтек" и основатель группы "Сибантрацит", трагически погиб в мае в возрасте 52 лет.
"Аллтек" - компания прямых инвестиций, она, в частности, развивает крупные проекты производства антрацита и другого угля. В 2018 году "Аллтек" объединила принадлежащие ей угольные активы в группу "Сибирский антрацит" - мирового лидера по добыче и экспорту высококачественного антрацита UHG и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Её совокупные запасы превышают 650 миллионов тонн.
"Аллтек" также реализует проект производства сжиженного газа в Арктике и ряд крупных девелоперских проектов в Москве и Подмосковье. Ей, в частности, принадлежит "креативный кластер" Artplay.
Опубликовано видео с места самоубийства миллиардера Босова - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая 2020, 00:23
Опубликовано видео с места смерти миллиардера Босова
 
Катерина БосовДмитрий БосовРоссияСибирский антрацитФедеральная налоговая служба (ФНС России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
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