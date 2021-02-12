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Блинкен пообещал поддержку новому главе МИД Южной Кореи
Блинкен пообещал поддержку новому главе МИД Южной Кореи
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с новым главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном пообещал полное сотрудничество и поддержку для укрепления... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:02
2021-02-12T08:02
энтони блинкен
корейский полуостров
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с новым главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном пообещал полное сотрудничество и поддержку для укрепления союза между Вашингтоном и Сеулом.Блинкен еще раз подчеркнул необходимость денуклеаризации Корейского полуострова и выразил озабоченность в связи с военным переворотом в Мьянме, говорится в заявлении госдепа.Госсекретарь также поздравил своего южнокорейского коллегу с назначением на пост.Бывший советник по национальной безопасности Чон Ый Ён вступил в должность главы МИД во вторник, 9 февраля.
https://ria.ru/20210106/ucheniya-1592095282.html
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энтони блинкен, корейский полуостров, вашингтон (город), сша, в мире

Блинкен пообещал поддержку новому главе МИД Южной Кореи

08:02 12.02.2021
 
© REUTERS / Alex Edelman/Pool Энтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© REUTERS / Alex Edelman/Pool
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с новым главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном пообещал полное сотрудничество и поддержку для укрепления союза между Вашингтоном и Сеулом.
Блинкен еще раз подчеркнул необходимость денуклеаризации Корейского полуострова и выразил озабоченность в связи с военным переворотом в Мьянме, говорится в заявлении госдепа.
Госсекретарь также поздравил своего южнокорейского коллегу с назначением на пост.
Бывший советник по национальной безопасности Чон Ый Ён вступил в должность главы МИД во вторник, 9 февраля.
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 04:39
СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
 
Энтони БлинкенКорейский полуостровВашингтон (город)СШАВ мире
 
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