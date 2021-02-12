https://ria.ru/20210212/blinken-1597139863.html

Блинкен пообещал поддержку новому главе МИД Южной Кореи

Блинкен пообещал поддержку новому главе МИД Южной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с новым главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном пообещал полное сотрудничество и поддержку для укрепления... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:02

2021-02-12T08:02

2021-02-12T08:02

энтони блинкен

корейский полуостров

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с новым главой южнокорейского МИД Чон Ый Ёном пообещал полное сотрудничество и поддержку для укрепления союза между Вашингтоном и Сеулом.Блинкен еще раз подчеркнул необходимость денуклеаризации Корейского полуострова и выразил озабоченность в связи с военным переворотом в Мьянме, говорится в заявлении госдепа.Госсекретарь также поздравил своего южнокорейского коллегу с назначением на пост.Бывший советник по национальной безопасности Чон Ый Ён вступил в должность главы МИД во вторник, 9 февраля.

https://ria.ru/20210106/ucheniya-1592095282.html

корейский полуостров

вашингтон (город)

сша

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энтони блинкен, корейский полуостров, вашингтон (город), сша, в мире