https://ria.ru/20210212/bilety-1597220201.html

Стюардесса раскрыла простые способы сэкономить при покупке билетов

Стюардесса раскрыла простые способы сэкономить при покупке билетов

Украинская стюардесса опубликовала у себя в тиктоке простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:51

2021-02-12T14:51

2021-02-12T14:51

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общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская стюардесса опубликовала у себя в тиктоке простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов. Девушка посоветовала начинать поиски по будням, ночью или ранним утром. Она пояснила, что в это время цены оказываются ниже. Еще один совет — выбирать гибкие даты для поездок, пользоваться опцией "календарь низких цен" и покупать билеты заблаговременно. Чем меньше свободных мест на рейс, тем выше стоимость, напомнила стюардесса. "Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса", — предупредила она. Также бортпроводница посоветовала брать билеты на середину недели. Так, цены на рейсы по вторникам, средам и четвергам ниже, чем в выходные и праздничные дни. Кроме того, стоит обратить внимание на вечерние и ночные рейсы — они могут быть дешевле.Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик "запоминает" это и будет показывать билеты дороже, добавила стюардесса.

https://ria.ru/20210209/samolety-1596540446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, общество