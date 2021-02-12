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Стюардесса раскрыла простые способы сэкономить при покупке билетов
Стюардесса раскрыла простые способы сэкономить при покупке билетов
Украинская стюардесса опубликовала у себя в тиктоке простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:51
2021-02-12T14:51
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская стюардесса опубликовала у себя в тиктоке простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов. Девушка посоветовала начинать поиски по будням, ночью или ранним утром. Она пояснила, что в это время цены оказываются ниже. Еще один совет — выбирать гибкие даты для поездок, пользоваться опцией "календарь низких цен" и покупать билеты заблаговременно. Чем меньше свободных мест на рейс, тем выше стоимость, напомнила стюардесса. "Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса", — предупредила она. Также бортпроводница посоветовала брать билеты на середину недели. Так, цены на рейсы по вторникам, средам и четвергам ниже, чем в выходные и праздничные дни. Кроме того, стоит обратить внимание на вечерние и ночные рейсы — они могут быть дешевле.Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик "запоминает" это и будет показывать билеты дороже, добавила стюардесса.
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новости - туризм, общество

Стюардесса раскрыла простые способы сэкономить при покупке билетов

14:51 12.02.2021
 
CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
CC0 / StockSnap / На борту самолета
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская стюардесса опубликовала у себя в тиктоке простые советы, как сэкономить при приобретении авиабилетов.
Девушка посоветовала начинать поиски по будням, ночью или ранним утром. Она пояснила, что в это время цены оказываются ниже.
Еще один совет — выбирать гибкие даты для поездок, пользоваться опцией "календарь низких цен" и покупать билеты заблаговременно. Чем меньше свободных мест на рейс, тем выше стоимость, напомнила стюардесса.
"Лучшая цена на билеты — за два месяца до рейса", — предупредила она.
Также бортпроводница посоветовала брать билеты на середину недели. Так, цены на рейсы по вторникам, средам и четвергам ниже, чем в выходные и праздничные дни. Кроме того, стоит обратить внимание на вечерние и ночные рейсы — они могут быть дешевле.
Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик "запоминает" это и будет показывать билеты дороже, добавила стюардесса.
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