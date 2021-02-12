Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/bayden-1597147163.html
Американцу предъявили обвинения в угрозах в адрес Байдена
Американцу предъявили обвинения в угрозах в адрес Байдена
Жителю США предъявлены обвинения за угрозы в адрес американского президента Джо Байдена, власти поместили американца под стражу, следует из заявления,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:23
2021-02-12T09:26
капитолий
джо байден
сша
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118239_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b0be2d3d8f20ccabc34706ca12f6c04f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жителю США предъявлены обвинения за угрозы в адрес американского президента Джо Байдена, власти поместили американца под стражу, следует из заявления, размещенного минюстом страны.Правоохранители задержали 27-летнего жителя штата Северная Каролина Дэвида Кайла Ривза в прошлую пятницу, 5 февраля, а 11 февраля он предстал перед судом."В период с 28 января по 1 февраля 2021 года Ривз несколько раз связывался по телефону с коммутатором Белого дома и угрожал президенту Байдену и другим лицам", - говорится в заявлении прокуратуры по Западному округу Северной Каролины.В уголовном заявлении утверждается, что 1 февраля с Ривзом связался агент Секретной службы и обсудил с ним звонки с угрозами. Ривз несколько раз перезванивал тому в течение дня и "продолжал угрожать президенту, агенту Секретной службы и другим". Кроме того, Ривз, по данным властей, тогда же связался с полицией Капитолия и "угрожал похожим образом".После слушания судья решил оставить Ривза под стражей. Обвинение в угрозах в адрес президента США, как отмечается, влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и штрафа до 250 тысяч долларов.Расследованием дела занимается Секретная служба.
https://ria.ru/20210211/impichment-1597115267.html
https://ria.ru/20210210/bayden-1596914476.html
сша
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118239_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d15c5516cfafe24bde6ac0038898ded3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, джо байден, сша, северная каролина, в мире

Американцу предъявили обвинения в угрозах в адрес Байдена

09:23 12.02.2021 (обновлено: 09:26 12.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жителю США предъявлены обвинения за угрозы в адрес американского президента Джо Байдена, власти поместили американца под стражу, следует из заявления, размещенного минюстом страны.
Правоохранители задержали 27-летнего жителя штата Северная Каролина Дэвида Кайла Ривза в прошлую пятницу, 5 февраля, а 11 февраля он предстал перед судом.
Президент США Джо Байден выходит из церкви Святой Троицы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 20:30Захват Капитолия в Вашингтоне
Байден прокомментировал ход импичмента Трампу
"В период с 28 января по 1 февраля 2021 года Ривз несколько раз связывался по телефону с коммутатором Белого дома и угрожал президенту Байдену и другим лицам", - говорится в заявлении прокуратуры по Западному округу Северной Каролины.
В уголовном заявлении утверждается, что 1 февраля с Ривзом связался агент Секретной службы и обсудил с ним звонки с угрозами. Ривз несколько раз перезванивал тому в течение дня и "продолжал угрожать президенту, агенту Секретной службы и другим". Кроме того, Ривз, по данным властей, тогда же связался с полицией Капитолия и "угрожал похожим образом".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 23:28
Байден пообещал без колебаний использовать силу для защиты интересов США
После слушания судья решил оставить Ривза под стражей. Обвинение в угрозах в адрес президента США, как отмечается, влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и штрафа до 250 тысяч долларов.
Расследованием дела занимается Секретная служба.
 
КапитолийДжо БайденСШАСеверная КаролинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
13:45Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
13:45Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
13:45Центр Гамалеи заканчивает вторую фазу испытаний вакцины "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния