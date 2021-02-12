https://ria.ru/20210212/bayden-1597147163.html

Американцу предъявили обвинения в угрозах в адрес Байдена

Американцу предъявили обвинения в угрозах в адрес Байдена

Жителю США предъявлены обвинения за угрозы в адрес американского президента Джо Байдена, власти поместили американца под стражу, следует из заявления,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:23

2021-02-12T09:23

2021-02-12T09:26

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джо байден

сша

северная каролина

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жителю США предъявлены обвинения за угрозы в адрес американского президента Джо Байдена, власти поместили американца под стражу, следует из заявления, размещенного минюстом страны.Правоохранители задержали 27-летнего жителя штата Северная Каролина Дэвида Кайла Ривза в прошлую пятницу, 5 февраля, а 11 февраля он предстал перед судом."В период с 28 января по 1 февраля 2021 года Ривз несколько раз связывался по телефону с коммутатором Белого дома и угрожал президенту Байдену и другим лицам", - говорится в заявлении прокуратуры по Западному округу Северной Каролины.В уголовном заявлении утверждается, что 1 февраля с Ривзом связался агент Секретной службы и обсудил с ним звонки с угрозами. Ривз несколько раз перезванивал тому в течение дня и "продолжал угрожать президенту, агенту Секретной службы и другим". Кроме того, Ривз, по данным властей, тогда же связался с полицией Капитолия и "угрожал похожим образом".После слушания судья решил оставить Ривза под стражей. Обвинение в угрозах в адрес президента США, как отмечается, влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и штрафа до 250 тысяч долларов.Расследованием дела занимается Секретная служба.

https://ria.ru/20210211/impichment-1597115267.html

https://ria.ru/20210210/bayden-1596914476.html

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северная каролина

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капитолий, джо байден, сша, северная каролина, в мире