https://ria.ru/20210212/avtobus-1597178458.html
В Подмосковье автобус столкнулся с пятью легковушками
В Подмосковье автобус столкнулся с пятью легковушками
Пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомашинами на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, информация о пострадавших уточняется,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:17
2021-02-12T12:17
2021-02-12T12:17
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомашинами на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На 61-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы произошло попутное столкновение пригородного автобуса и пяти легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в автобусе находились 30 пассажиров. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/proisshestviya-1597163998.html
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москва, московская область (подмосковье), происшествия