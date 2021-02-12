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В Подмосковье автобус столкнулся с пятью легковушками
В Подмосковье автобус столкнулся с пятью легковушками
Пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомашинами на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, информация о пострадавших уточняется,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:17
2021-02-12T12:17
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомашинами на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На 61-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы произошло попутное столкновение пригородного автобуса и пяти легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в автобусе находились 30 пассажиров. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
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москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье автобус столкнулся с пятью легковушками

12:17 12.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомашинами на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На 61-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы произошло попутное столкновение пригородного автобуса и пяти легковушек", - сказал собеседник агентства.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Километровая пробка. Водитель такси в Москве сбил пешехода
По его словам, в автобусе находились 30 пассажиров. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
 
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