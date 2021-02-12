https://ria.ru/20210212/avtobus-1597178458.html

В Подмосковье автобус столкнулся с пятью легковушками

В Подмосковье автобус столкнулся с пятью легковушками

Пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомашинами на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, информация о пострадавших уточняется,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:17

2021-02-12T12:17

2021-02-12T12:17

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомашинами на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На 61-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы произошло попутное столкновение пригородного автобуса и пяти легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в автобусе находились 30 пассажиров. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/proisshestviya-1597163998.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), происшествия