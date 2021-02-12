https://ria.ru/20210212/aktsiya-1597227347.html

Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут на спектаклях российских цирков

Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут на спектаклях российских цирков

Истории героев бессрочной акции в поддержку медиков "Пожалуйста, дышите!", начало которой дала медиагруппа "Россия сегодня" летом прошлого года, представят на... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:32

2021-02-12T15:32

2021-02-12T16:09

росгосцирк

вгтрк

омск

тюмень

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597224633_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_034bba1dd46a6429468b0f689459ec99.jpg

ОМСК, 12 фев, - РИА Новости. Истории героев бессрочной акции в поддержку медиков "Пожалуйста, дышите!", начало которой дала медиагруппа "Россия сегодня" летом прошлого года, представят на благотворительных спектаклях цирков компании "Росгосцирк" по всей стране. Ролики с историями участников "Пожалуйста, дышите!" будут выведены на медианосителях во время представлений в рамках благотворительной акции Росгосцирка "Во имя бьющихся сердец". В акции, которая открылась в пятницу спектаклем "Песчаная сказка" в Омске, примут участие свыше 20-ти цирковых коллективов. Каждый из цирков покажет бесплатный спектакль для медицинских работников, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка смогут увидеть зрители в 11 городах России, в числе которых – Санкт-Петербург, Астрахань, Воронеж, Новокузнецк, Тула, Тюмень, Самара. В Ростове-на-Дону ролики "Пожалуйста, дышите!" будут доступных и пассажирам городского транспорта – они смогут их посмотреть во время поездок в маршрутных такси. Акция Росгосцирка "Во имя бьющихся сердец" пройдет в российских городах с 12 по 14 февраля включительно. Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" – самая крупная цирковая компания в мире. Она была основана 1919 году, и в настоящее время объединяет 37 стационарных цирков и 5 цирков-шапито. Штат сотрудников насчитывает 3,5 тыс. человек. Система Росгосцирка включает 360 оригинальных цирковых номеров и аттракционов, над созданием которых работают лучшие цирковые режиссеры, хореографы, композиторы. Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ" , телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/aktsiya-1577550636.html

омск

тюмень

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгосцирк, вгтрк, омск, тюмень, ростов-на-дону