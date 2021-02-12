Об акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут на спектаклях российских цирков
15:32 12.02.2021 (обновлено: 16:09 12.02.2021)
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
ОМСК, 12 фев, - РИА Новости. Истории героев бессрочной акции в поддержку медиков "Пожалуйста, дышите!", начало которой дала медиагруппа "Россия сегодня" летом прошлого года, представят на благотворительных спектаклях цирков компании "Росгосцирк" по всей стране.
Ролики с историями участников "Пожалуйста, дышите!" будут выведены на медианосителях во время представлений в рамках благотворительной акции Росгосцирка "Во имя бьющихся сердец". В акции, которая открылась в пятницу спектаклем "Песчаная сказка" в Омске, примут участие свыше 20-ти цирковых коллективов. Каждый из цирков покажет бесплатный спектакль для медицинских работников, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"Акция "Пожалуйста, дышите!" в Росгосцирке
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Акция "Пожалуйста, дышите!" в Росгосцирке
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
2 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
3 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
4 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
5 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
1 из 5
Акция "Пожалуйста, дышите!" в Росгосцирке
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
2 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
3 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
4 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
5 из 5
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка
© Фото предоставлено компанией "Росгосцирк"
Ролики "Пожалуйста, дышите!" в рамках акции Росгосцирка смогут увидеть зрители в 11 городах России, в числе которых – Санкт-Петербург, Астрахань, Воронеж, Новокузнецк, Тула, Тюмень, Самара. В Ростове-на-Дону ролики "Пожалуйста, дышите!" будут доступных и пассажирам городского транспорта – они смогут их посмотреть во время поездок в маршрутных такси.
"Открыть цирковой сезон благотворительными спектаклями для медицинских работников – это большая честь для нас. Прошедший 2020 год стал непростым, и пережить его нам помогли, в первую очередь, именно они – врачи, санитары, младший медицинский персонал, технические работники, медсестры. Нам вдвойне приятно, что истории этих людей будут показаны до начала представлений на видеоносителях в цирках-участниках акции, и мы рады, что на спектаклях также представят героев акции "Пожалуйста, дышите!" медиагруппы "Россия сегодня", - прокомментировал врио генерального директора ФКП "Росгосцирк" Сергей Беляков.
Акция Росгосцирка "Во имя бьющихся сердец" пройдет в российских городах с 12 по 14 февраля включительно.
Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" – самая крупная цирковая компания в мире. Она была основана 1919 году, и в настоящее время объединяет 37 стационарных цирков и 5 цирков-шапито. Штат сотрудников насчитывает 3,5 тыс. человек. Система Росгосцирка включает 360 оригинальных цирковых номеров и аттракционов, над созданием которых работают лучшие цирковые режиссеры, хореографы, композиторы.
Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции указаны там же. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ" , телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
21 сентября 2020, 14:35Акция "Пожалуйста, дышите!" пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020