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Московская полиция напомнила об ответственности за незаконные акции
Московская полиция напомнила об ответственности за незаконные акции
Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях, говорится в сообщении столичного главка МВД... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:20
2021-02-12T15:20
россия
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях, говорится в сообщении столичного главка МВД России.В сообщении говорится, что 23, 31 января и 2 февраля в Москве прошли несогласованные публичные мероприятия. Как подчеркивается, организаторы акций "проигнорировали неоднократные предупреждения органов внутренних дел и иных правоохранительных структур о запрете на проведение массовых акций в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции".Отмечается, что нарушившие закон граждане были задержаны для привлечения к административной ответственности. Кроме того, на основании собранных материалов были возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти, о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических правил."Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
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россия, москва, общество

Московская полиция напомнила об ответственности за незаконные акции

15:20 12.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях, говорится в сообщении столичного главка МВД России.
В сообщении говорится, что 23, 31 января и 2 февраля в Москве прошли несогласованные публичные мероприятия. Как подчеркивается, организаторы акций "проигнорировали неоднократные предупреждения органов внутренних дел и иных правоохранительных структур о запрете на проведение массовых акций в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции".
Отмечается, что нарушившие закон граждане были задержаны для привлечения к административной ответственности. Кроме того, на основании собранных материалов были возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти, о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
"Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 13:14
В МВД напомнили о запрете массовых акций у зданий органов власти
 
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