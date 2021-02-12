https://ria.ru/20210212/aktsii-1597225545.html

Московская полиция напомнила об ответственности за незаконные акции

Московская полиция напомнила об ответственности за незаконные акции

Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях, говорится в сообщении столичного главка МВД... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:20

2021-02-12T15:20

2021-02-12T15:20

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москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях, говорится в сообщении столичного главка МВД России.В сообщении говорится, что 23, 31 января и 2 февраля в Москве прошли несогласованные публичные мероприятия. Как подчеркивается, организаторы акций "проигнорировали неоднократные предупреждения органов внутренних дел и иных правоохранительных структур о запрете на проведение массовых акций в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции".Отмечается, что нарушившие закон граждане были задержаны для привлечения к административной ответственности. Кроме того, на основании собранных материалов были возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти, о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических правил."Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210211/aktsii-1596972391.html

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россия, москва, общество