От "Норникеля" потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске
18:55 11.02.2021 (обновлено: 20:57 11.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Власти Красноярского края направили "Норильскому никелю" требование о возмещении ущерба животному миру из-за аварии на ТЭЦ на сумму 494 миллиона рублей, сообщила металлургическая компания.
"Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира", — указано в пресс-релизе.
Отмечается, что краевое правительство предложило компании добровольно возместить ущерб в течение 30 дней либо принять меры по восстановлению окружающей среды.
Неделю назад Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу "Норильского никеля", 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.
Авария произошла 29 мая 2020 года в Норильске. Один из резервуаров для дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, получил повреждения, из него вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов.
Комментируя решение суда, президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что это урок, который компания усвоила.
5 февраля, 18:37Глава "Норникеля" прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ