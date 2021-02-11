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От "Норникеля" потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске
От "Норникеля" потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске
Власти Красноярского края направили "Норильскому никелю" требование о возмещении ущерба животному миру из-за аварии на ТЭЦ на сумму 494 миллиона рублей,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:55
2021-02-11T20:57
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
красноярский край
норильск
происшествия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Власти Красноярского края направили "Норильскому никелю" требование о возмещении ущерба животному миру из-за аварии на ТЭЦ на сумму 494 миллиона рублей, сообщила металлургическая компания.Отмечается, что краевое правительство предложило компании добровольно возместить ущерб в течение 30 дней либо принять меры по восстановлению окружающей среды.Неделю назад Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу "Норильского никеля", 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.Авария произошла 29 мая 2020 года в Норильске. Один из резервуаров для дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, получил повреждения, из него вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов.Комментируя решение суда, президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что это урок, который компания усвоила.
https://ria.ru/20210205/norilsk-1596184330.html
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разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, красноярский край, норильск, происшествия

От "Норникеля" потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске

18:55 11.02.2021 (обновлено: 20:57 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Власти Красноярского края направили "Норильскому никелю" требование о возмещении ущерба животному миру из-за аварии на ТЭЦ на сумму 494 миллиона рублей, сообщила металлургическая компания.

"Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира", — указано в пресс-релизе.

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Отмечается, что краевое правительство предложило компании добровольно возместить ущерб в течение 30 дней либо принять меры по восстановлению окружающей среды.
Неделю назад Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу "Норильского никеля", 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.
Авария произошла 29 мая 2020 года в Норильске. Один из резервуаров для дизтоплива на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, получил повреждения, из него вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов.
Комментируя решение суда, президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что это урок, который компания усвоила.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельКрасноярский крайНорильскПроисшествия
 
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