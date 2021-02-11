https://ria.ru/20210211/zelenskiy-1597124426.html
Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ
Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не планируют закрывать телеканал НАШ, информационную политику которого критиковали националисты. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:15
2021-02-11T22:15
2021-02-11T22:15
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не планируют закрывать телеканал НАШ, информационную политику которого критиковали националисты.Второго февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.Позже возле телеканала НАШ прошел пикет активистов, которые не согласны с политикой канала и требовали также закрыть и его.На вопрос журналистки телеканала НАШ о том, планируют ли его закрыть Зеленский ответил: "Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы, кстати, в целом, если вы увидели, наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их (телеканалы которые якобы финансируются из РФ – ред.)", – ответил Зеленский.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире