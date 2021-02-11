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Институт цитологии объяснил формирование зарплат ученых после слов Путина
Институт цитологии объяснил формирование зарплат ученых после слов Путина
Зарплата ученых в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН соответствует "майским указам" президента РФ в значительной мере за счет грантов, на... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:08
2021-02-11T14:08
россия
валерий фальков
сибирское отделение ран
антон силуанов
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
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НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Зарплата ученых в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН соответствует "майским указам" президента РФ в значительной мере за счет грантов, на полставки же приказами "сверху" никого не переводили, сообщил директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов.В комментарии на сайте института директор пояснил, что зарплата научного сотрудника учреждения складывается из фиксированного должностного оклада (24347 рубля), стимулирующих выплат (6000 рублей), а также выплат из грантов, договоров, целевых субсидий, которые не входят в госзадание института и которые не определяет дирекция.Он отметил, что выполнение критериев "майских указов" президента РФ достигается институтом в значительной мере за счет грантов, в то время как выплачивать зарплаты полностью из средств госзадания ИЦиГ СО РАН себе позволить не может, так как значительных расходов требует содержание инфраструктуры учреждения (SPF-виварий, тепличный комплекс, центр пушных и сельскохозяйственных животных и так далее) и коммунальные расходы. В то же время, в институте в 2020 году выполнялся 41 проект Российского научного фонда (РНФ) и 125 проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Свои проверки организовала прокуратура и СК РФ.Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции вернулся к этому вопросу и дал ряд поручений, касающихся прозрачности методики расчетов зарплат, определения нижней границы зарплаты для молодых ученых и включения в оценку эффективности работы директоров научных институтов параметра заработных плат сотрудников.
https://ria.ru/20210210/dengi-1596915263.html
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россия, валерий фальков, сибирское отделение ран, антон силуанов, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество

Институт цитологии объяснил формирование зарплат ученых после слов Путина

14:08 11.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Зарплата ученых в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН соответствует "майским указам" президента РФ в значительной мере за счет грантов, на полставки же приказами "сверху" никого не переводили, сообщил директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов.
В комментарии на сайте института директор пояснил, что зарплата научного сотрудника учреждения складывается из фиксированного должностного оклада (24347 рубля), стимулирующих выплат (6000 рублей), а также выплат из грантов, договоров, целевых субсидий, которые не входят в госзадание института и которые не определяет дирекция.

"Зарплаты у научных сотрудников – самые разные в зависимости от успешности в получении грантов и выполнении договоров НИР, каждый грантодержатель и руководитель договора самостоятельно определяет состав трудового коллектива и размеры выплат. Институт не считает правильным вмешиваться в этот процесс на уровне отдельного научного сотрудника и обеспечивает выплату фиксированного должностного оклада, дальше – все зависит от эффективности научного труда", - рассказал Кочетов.

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Он отметил, что выполнение критериев "майских указов" президента РФ достигается институтом в значительной мере за счет грантов, в то время как выплачивать зарплаты полностью из средств госзадания ИЦиГ СО РАН себе позволить не может, так как значительных расходов требует содержание инфраструктуры учреждения (SPF-виварий, тепличный комплекс, центр пушных и сельскохозяйственных животных и так далее) и коммунальные расходы. В то же время, в институте в 2020 году выполнялся 41 проект Российского научного фонда (РНФ) и 125 проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

"В ИЦиГ СО РАН все переводы на неполную занятость осуществлялись только по заявлению работника, согласованному с заведующим структурным подразделением, приказом "сверху" этого никогда не делалось", - также заявил Кочетов, пояснив, что из 363 научных сотрудников 319 работали на полной ставке, а неполная занятость обычно связана с отпуском по уходу за ребенком, возрастом свыше 65 лет или условиями работы в пандемию коронавируса.

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В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Свои проверки организовала прокуратура и СК РФ.
Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции вернулся к этому вопросу и дал ряд поручений, касающихся прозрачности методики расчетов зарплат, определения нижней границы зарплаты для молодых ученых и включения в оценку эффективности работы директоров научных институтов параметра заработных плат сотрудников.
 
РоссияВалерий ФальковСибирское отделение РАНАнтон СилуановРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинОбщество
 
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