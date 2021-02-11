https://ria.ru/20210211/zapret-1596965491.html

Глава МИД Украины отверг причастность США к запрету оппозиционных каналов

Глава МИД Украины отверг причастность США к запрету оппозиционных каналов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о санкциях против трех украинских телеканалов не связано с его разговором с госсекретарем США РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:36

2021-02-11T12:36

2021-02-11T12:39

оппозиционная платформа - за жизнь

энтони блинкен

112 украина

владимир зеленский

сша

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595910240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8a4d1b7bbfba2f967b407e63624f85.jpg

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о санкциях против трех украинских телеканалов не связано с его разговором с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что не обсуждал с ним конкретные каналы или фамилии.Кулеба 1 февраля провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном, в ходе которого стороны договорились сделать более амбициозным стратегическое партнерство между странами. Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube."Нет, мы не обсуждали с госсекретарем США этот вопрос (санкций к телеканалам – ред.)", - сказал Кулеба в интервью журналисту Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.По его словам, "о каких-то конкретных каналах или конкретных фамилиях" они с Блинкеном не говорили. Он отметил, что "спонсором" решения о санкциях было украинское государство. "Я хочу обратить внимание, что это не было какое-то поспешное решение. Очень долго, с 2018 года, шли к этому. Две вещи были решающими: первое – это информация от СБУ, и второе – это политическая воля принимать решение", - добавил Кулеба.Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что США не давали указаний Киеву вводить санкции в отношении трех оппозиционных телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

https://ria.ru/20210203/protesty-1595820084.html

https://ria.ru/20210208/ukraina-1596391916.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, энтони блинкен, 112 украина , владимир зеленский, сша, киев, украина, в мире