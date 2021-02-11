Глава МИД Украины отверг причастность США к запрету оппозиционных каналов
12:36 11.02.2021 (обновлено: 12:39 11.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о санкциях против трех украинских телеканалов не связано с его разговором с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что не обсуждал с ним конкретные каналы или фамилии.
Кулеба 1 февраля провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном, в ходе которого стороны договорились сделать более амбициозным стратегическое партнерство между странами. Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
"Нет, мы не обсуждали с госсекретарем США этот вопрос (санкций к телеканалам – ред.)", - сказал Кулеба в интервью журналисту Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
По его словам, "о каких-то конкретных каналах или конкретных фамилиях" они с Блинкеном не говорили. Он отметил, что "спонсором" решения о санкциях было украинское государство. "Я хочу обратить внимание, что это не было какое-то поспешное решение. Очень долго, с 2018 года, шли к этому. Две вещи были решающими: первое – это информация от СБУ, и второе – это политическая воля принимать решение", - добавил Кулеба.
Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что США не давали указаний Киеву вводить санкции в отношении трех оппозиционных телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.
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