https://ria.ru/20210211/zagsy-1596928503.html

Московские загсы подарят парам билеты на канатную дорогу и каток

Московские загсы подарят парам билеты на канатную дорогу и каток

Праздничные акции для пар, подающих заявление на регистрацию брака, пройдут в честь дня всех влюбленных во Дворцах бракосочетания №1, № 3 и на ВДНХ, будущим... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:02

2021-02-11T08:02

2021-02-11T09:44

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Праздничные акции для пар, подающих заявление на регистрацию брака, пройдут в честь дня всех влюбленных во Дворцах бракосочетания №1, № 3 и на ВДНХ, будущим молодоженам будут дарить билеты на каток и канатную дорогу, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.Сертификаты будут вручать парам, которые лично посетят отделы ЗАГС для подачи заявления на регистрацию брака. Первым 10 парам, подавшим заявление 13 февраля на регистрацию брака во Дворце бракосочетания на ВДНХ, подарят билеты на каток на ВДНХ. Билет включает в себя разовое посещение катка и прокат коньков. Посетить главный каток Москвы можно будет в любой день до 28 февраля."Первым восьми парам, подающим заявления 14 февраля во Дворцах бракосочетания № 1 и №3, подарят сертификат на посещение московской канатной дороги. Сертификат действителен на двоих и дает право на проезд в обе стороны в кабине канатной дороги. Им можно будет воспользоваться до конца 2021 года", - рассказали в пресс-службе.В преддверии романтического праздника в загсах Москвы планируют пожениться более 800 пар, также более 60 церемоний пройдет на необычных площадках столицы. Сам праздник выпал на воскресенье, официальный выходной день отделов ЗАГС. Торжественные церемонии будут проходить для более чем 50 пар в двух дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно.

https://ria.ru/20210209/zagsy-1596638309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество