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Наука
https://ria.ru/20210211/yabloki-1597062620.html
Ученые доказали пользу яблок для мозга
Ученые доказали пользу яблок для мозга
Согласно результатам нового исследования, проведенного на мышах, природные соединения фитонутриенты, содержащиеся в яблоках и других фруктах, стимулируют... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:00
2021-02-11T19:00
наука
нейрофизиология
биология
здоровье
германия
австралия
яблоки
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Согласно результатам нового исследования, проведенного на мышах, природные соединения фитонутриенты, содержащиеся в яблоках и других фруктах, стимулируют производство новых клеток мозга, что, по мнению ученых, должно способствовать улучшению памяти и когнитивных функций. Статья опубликована в журнале Stem Cell Reports.Ранее уже было известно, что химические вещества, содержащиеся в растениях — так называемые фитонутриенты, такие как ресвератрол в красном винограде или эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) в зеленом чае, оказывают положительное воздействие на различные органы, включая мозг.Австралийские ученые из Университет Квинсленда вместе с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене обнаружили, что высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез — процесс генерации новых нейронов головного мозга.Результаты проведенного ими эксперимента показали, что выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибезойную кислоту (DHBA) — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.В последующих тестах на мышах исследователи обнаружили, что при этом особенно активно размножались и генерировали больше нейронов определенные стволовые клетки — клетки-предшественники гиппокампа в структурах мозга взрослых животных, связанных с обучением и памятью. Воздействие кверцетина и DHBA на генерацию новых нейронов было сопоставимо с эффектами, наблюдаемыми после физических упражнений — известного стимула нейрогенеза.Авторы предполагают, что и другие натуральные соединения фруктов при их введении в высоких концентрациях оказывают благотворное влияние на мозговую деятельность и этот эффект, скорее всего, будет усиливаться при их совместном применении.В то же время, ученые отмечают, что наблюдаемые улучшения когнитивных функций после приема "яблочных" соединений пока подтверждены только у животных. В будущем исследователи планируют проверить, могут ли эти или другие фитонутриенты улучшить мозговые функции у людей.
https://ria.ru/20210120/omolozhenie-1593870887.html
https://ria.ru/20201218/mozg-1589864095.html
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нейрофизиология, биология, здоровье, германия, австралия, яблоки

Ученые доказали пользу яблок для мозга

19:00 11.02.2021
 
© Depositphotos / belchonockЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Согласно результатам нового исследования, проведенного на мышах, природные соединения фитонутриенты, содержащиеся в яблоках и других фруктах, стимулируют производство новых клеток мозга, что, по мнению ученых, должно способствовать улучшению памяти и когнитивных функций. Статья опубликована в журнале Stem Cell Reports.
Ранее уже было известно, что химические вещества, содержащиеся в растениях — так называемые фитонутриенты, такие как ресвератрол в красном винограде или эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) в зеленом чае, оказывают положительное воздействие на различные органы, включая мозг.
Австралийские ученые из Университет Квинсленда вместе с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене обнаружили, что высокие концентрации некоторых фитонутриентов стимулируют нейрогенез — процесс генерации новых нейронов головного мозга.
Результаты проведенного ими эксперимента показали, что выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей генерировали больше нейронов и были лучше защищены от гибели, если в клеточные культуры добавляли кверцетин или дигидроксибезойную кислоту (DHBA) — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.
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В последующих тестах на мышах исследователи обнаружили, что при этом особенно активно размножались и генерировали больше нейронов определенные стволовые клетки — клетки-предшественники гиппокампа в структурах мозга взрослых животных, связанных с обучением и памятью.
Воздействие кверцетина и DHBA на генерацию новых нейронов было сопоставимо с эффектами, наблюдаемыми после физических упражнений — известного стимула нейрогенеза.
Авторы предполагают, что и другие натуральные соединения фруктов при их введении в высоких концентрациях оказывают благотворное влияние на мозговую деятельность и этот эффект, скорее всего, будет усиливаться при их совместном применении.
В то же время, ученые отмечают, что наблюдаемые улучшения когнитивных функций после приема "яблочных" соединений пока подтверждены только у животных. В будущем исследователи планируют проверить, могут ли эти или другие фитонутриенты улучшить мозговые функции у людей.
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