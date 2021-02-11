Суд арестовал красноярского депутата Козина по делу о взятках
15:47 11.02.2021 (обновлено: 15:55 11.02.2021)
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЕвгений Козин, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве, в суде города Красноярска. Кадр из видео
КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал до 6 апреля депутата регионального парламента Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве в даче взятки, сообщает пресс-служба краевого суда.
"Козину Евгению Александровичу Железнодорожный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, до 6 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Ранее СК сообщил, что Козин был задержан по подозрению в посредничестве в передаче трехмиллионной взятки. Факт выяснился в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной, обвиняемой в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По данным следователей, в ходе следствия был установлен еще один эпизод ее преступной деятельности, где посредником при передаче взятки стал депутат горсовета Иван Азаренко. После установления первоначальных обстоятельств в отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Он был отправлен под домашний арест.
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЕвгений Козин, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве, в суде города Красноярска. Кадр из видео
Евгений Козин, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве, в суде города Красноярска. Кадр из видео
По информации СК, сумма взяток составляет около 6,2 миллиона рублей. В счет возможного наложения судом штрафа, предусмотренного санкцией статьи, по которой обвиняется Тюрина, наложен арест на ее имущество - это три нежилых помещения, три квартиры и автомобиль, которые оцениваются примерно в 20 миллионов рублей.