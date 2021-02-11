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Суд арестовал красноярского депутата Козина по делу о взятках

Суд арестовал красноярского депутата Козина по делу о взятках

Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал до 6 апреля депутата регионального парламента Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве в даче взятки,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:47

2021-02-11T15:47

2021-02-11T15:55

следственный комитет россии (ск рф)

ирина тюрина

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал до 6 апреля депутата регионального парламента Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве в даче взятки, сообщает пресс-служба краевого суда.Ранее СК сообщил, что Козин был задержан по подозрению в посредничестве в передаче трехмиллионной взятки. Факт выяснился в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной, обвиняемой в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).По данным следователей, в ходе следствия был установлен еще один эпизод ее преступной деятельности, где посредником при передаче взятки стал депутат горсовета Иван Азаренко. После установления первоначальных обстоятельств в отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Он был отправлен под домашний арест.По информации СК, сумма взяток составляет около 6,2 миллиона рублей. В счет возможного наложения судом штрафа, предусмотренного санкцией статьи, по которой обвиняется Тюрина, наложен арест на ее имущество - это три нежилых помещения, три квартиры и автомобиль, которые оцениваются примерно в 20 миллионов рублей.

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ирина тюрина, красноярск, происшествия