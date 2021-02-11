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В Петербурге замначальнику отдела полиции предъявили обвинение во взятке
В Петербурге замначальнику отдела полиции предъявили обвинение во взятке
Заместитель начальника отдела полиции в Петербурге обвиняется в получении взятки от представителя сети кафе общественного питания за покровительство, сообщает... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:34
2021-02-11T16:34
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Заместитель начальника отдела полиции в Петербурге обвиняется в получении взятки от представителя сети кафе общественного питания за покровительство, сообщает пресс-служба городского управления СК.По данным следствия, обвиняемый потребовал от представителя сети кафе в Невском районе ежемесячно платить ему не менее 30 тысяч рублей "за общее покровительство и невмешательство в деятельность кафе".Затем он получил от представителя сети кафе требуемую сумму, после чего был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге замначальнику отдела полиции предъявили обвинение во взятке

16:34 11.02.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Заместитель начальника отдела полиции в Петербурге обвиняется в получении взятки от представителя сети кафе общественного питания за покровительство, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки" в отношении 45-летнего заместителя начальника одного из районных отделов полиции города… Мужчина был изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый потребовал от представителя сети кафе в Невском районе ежемесячно платить ему не менее 30 тысяч рублей "за общее покровительство и невмешательство в деятельность кафе".
Затем он получил от представителя сети кафе требуемую сумму, после чего был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
Евгений Козин, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве, в суде города Красноярска. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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