https://ria.ru/20210211/vzyatka-1597066651.html

В Петербурге замначальнику отдела полиции предъявили обвинение во взятке

В Петербурге замначальнику отдела полиции предъявили обвинение во взятке

Заместитель начальника отдела полиции в Петербурге обвиняется в получении взятки от представителя сети кафе общественного питания за покровительство, сообщает... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:34

2021-02-11T16:34

2021-02-11T16:34

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Заместитель начальника отдела полиции в Петербурге обвиняется в получении взятки от представителя сети кафе общественного питания за покровительство, сообщает пресс-служба городского управления СК.По данным следствия, обвиняемый потребовал от представителя сети кафе в Невском районе ежемесячно платить ему не менее 30 тысяч рублей "за общее покровительство и невмешательство в деятельность кафе".Затем он получил от представителя сети кафе требуемую сумму, после чего был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210211/vzyatki-1597002285.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия