В Петербурге замначальнику отдела полиции предъявили обвинение во взятке
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Заместитель начальника отдела полиции в Петербурге обвиняется в получении взятки от представителя сети кафе общественного питания за покровительство, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки" в отношении 45-летнего заместителя начальника одного из районных отделов полиции города… Мужчина был изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый потребовал от представителя сети кафе в Невском районе ежемесячно платить ему не менее 30 тысяч рублей "за общее покровительство и невмешательство в деятельность кафе".
Затем он получил от представителя сети кафе требуемую сумму, после чего был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.