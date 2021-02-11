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Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя
Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 80 миллионов рублей на выплаты по 75 тысяч рублей лицам,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:22
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 80 миллионов рублей на выплаты по 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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россия, владимир путин, общество

Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя

20:22 11.02.2021 (обновлено: 22:27 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 80 миллионов рублей на выплаты по 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", - говорится в распоряжении.

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