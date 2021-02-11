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Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя

Путин выделил деньги на выплаты жителям осажденного Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 80 миллионов рублей на выплаты по 75 тысяч рублей лицам,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:22

2021-02-11T20:22

2021-02-11T22:27

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 80 миллионов рублей на выплаты по 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20200902/veterany-1576630037.html

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2021

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россия, владимир путин, общество