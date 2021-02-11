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Юрист Редин рассказал о выплате, которую можно получить раз в год

Юрист Редин рассказал о выплате, которую можно получить раз в год

Федеральный закон № 178-ФЗ предусматривает единовременную помощь малоимущим. Но это не значит, что выплата положена каждому – на нее могут рассчитывать лишь те, РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T02:15

2021-02-11T02:15

2021-02-11T02:15

егор редин

россия

общество

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Россиянам напомнили о выплате, которую можно получить раз в год

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Федеральный закон № 178-ФЗ предусматривает единовременную помощь малоимущим. Но это не значит, что выплата положена каждому – на нее могут рассчитывать лишь те, кто попал в трудную ситуацию и отвечает требованиям закона. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) в каждом регионе своя и зависит от разных факторов – величины средней зарплаты, прожиточного минимума и т.п. Самые крупные выплаты предусмотрены для граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей.При этом в регионах могут быть введены дополнительные условия для получения единовременной помощи или же особые основания для отказа. Это может быть нецелевое использование ранее выделенных государством средств, неоформление положенных мер соцподдержки и даже аморальный образ жизни.В ряде регионов можно получить дополнительную помощь в рамках социального контракта, на которую можно купить необходимые вещи и даже открыть свой бизнес. Однако пока это лишь эксперимент.

https://ria.ru/20210208/pensii-1596437958.html

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2021

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егор редин, россия, общество