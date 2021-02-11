https://ria.ru/20210211/vstrecha-1596974832.html

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Повестка встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о каких-то темах пока преждевременно, заявил... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:24

2021-02-11T13:24

2021-02-11T13:24

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Повестка встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о каких-то темах пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Песков сообщил о подготовке встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко."По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, ну пока преждевременно говорить. Визит продолжает готовиться. Повестка дня формулируется. Опять же пока не буду в какие-то детали вдаваться. Считаем это преждевременным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли на повестке дня тема нового кредита Белоруссии.Путин 14 сентября на встрече с Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596964600.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире