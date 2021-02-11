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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко
Повестка встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о каких-то темах пока преждевременно, заявил... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:24
2021-02-11T13:24
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Повестка встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о каких-то темах пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Песков сообщил о подготовке встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко."По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, ну пока преждевременно говорить. Визит продолжает готовиться. Повестка дня формулируется. Опять же пока не буду в какие-то детали вдаваться. Считаем это преждевременным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли на повестке дня тема нового кредита Белоруссии.Путин 14 сентября на встрече с Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

13:24 11.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Повестка встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко формируется, говорить о каких-то темах пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Песков сообщил о подготовке встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"По темам, которые будут на повестке дня готовящегося визита в Россию президента Белоруссии Лукашенко, ну пока преждевременно говорить. Визит продолжает готовиться. Повестка дня формулируется. Опять же пока не буду в какие-то детали вдаваться. Считаем это преждевременным", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли на повестке дня тема нового кредита Белоруссии.
Путин 14 сентября на встрече с Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.
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