Эксперт перечислил случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Возврат приобретенных в аптеке лекарственных препаратов не предусмотрен законом, но есть ситуации, в которых это возможно. Например, если вам продали товар ненадлежащего качества, или рецептурный препарат был продан без рецепта. Вы имеете право вернуть лекарство, если обнаружили, что фармацевт ошибся в дозировке или форме выпуска лекарственного средства. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.
"К ненадлежащему качеству товара можно отнести истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия", — объяснил эксперт.
По ее словам, возврату или обмену принадлежит и препарат, информацию о котором при покупке вы не смогли получить незамедлительно.
Гораздо больший перечень товаров, которые нельзя вернуть в аптеку. Это продукты, лекарства, профилактические средства, аппаратура, швейные изделия и многое другое — при условии, что все это надлежащего качества и не просрочено, заключила Гриценко.