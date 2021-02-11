https://ria.ru/20210211/vozvrat-1596916295.html

Эксперт перечислил случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку

Эксперт перечислил случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку

Возврат приобретенных в аптеке лекарственных препаратов не предусмотрен законом, но есть ситуации, в которых это возможно. Например, если вам продали товар... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T01:17

2021-02-11T01:17

2021-02-11T01:17

ирина гриценко

россия

здоровье

общество

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Перечислены случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Возврат приобретенных в аптеке лекарственных препаратов не предусмотрен законом, но есть ситуации, в которых это возможно. Например, если вам продали товар ненадлежащего качества, или рецептурный препарат был продан без рецепта. Вы имеете право вернуть лекарство, если обнаружили, что фармацевт ошибся в дозировке или форме выпуска лекарственного средства. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.По ее словам, возврату или обмену принадлежит и препарат, информацию о котором при покупке вы не смогли получить незамедлительно.Гораздо больший перечень товаров, которые нельзя вернуть в аптеку. Это продукты, лекарства, профилактические средства, аппаратура, швейные изделия и многое другое — при условии, что все это надлежащего качества и не просрочено, заключила Гриценко.

https://ria.ru/20210204/lekarstvo-1595904389.html

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ирина гриценко, россия, здоровье, общество