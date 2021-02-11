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Эксперт перечислил случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку
Эксперт перечислил случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку
Возврат приобретенных в аптеке лекарственных препаратов не предусмотрен законом, но есть ситуации, в которых это возможно. Например, если вам продали товар... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:17
2021-02-11T01:17
ирина гриценко
россия
здоровье
общество
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Перечислены случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Возврат приобретенных в аптеке лекарственных препаратов не предусмотрен законом, но есть ситуации, в которых это возможно. Например, если вам продали товар ненадлежащего качества, или рецептурный препарат был продан без рецепта. Вы имеете право вернуть лекарство, если обнаружили, что фармацевт ошибся в дозировке или форме выпуска лекарственного средства. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.По ее словам, возврату или обмену принадлежит и препарат, информацию о котором при покупке вы не смогли получить незамедлительно.Гораздо больший перечень товаров, которые нельзя вернуть в аптеку. Это продукты, лекарства, профилактические средства, аппаратура, швейные изделия и многое другое — при условии, что все это надлежащего качества и не просрочено, заключила Гриценко.
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ирина гриценко, россия, здоровье, общество

Эксперт перечислил случаи, когда лекарства можно вернуть в аптеку

01:17 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Возврат приобретенных в аптеке лекарственных препаратов не предусмотрен законом, но есть ситуации, в которых это возможно. Например, если вам продали товар ненадлежащего качества, или рецептурный препарат был продан без рецепта. Вы имеете право вернуть лекарство, если обнаружили, что фармацевт ошибся в дозировке или форме выпуска лекарственного средства. Об этом рассказала агентству "Прайм" медицинский юрист, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.
"К ненадлежащему качеству товара можно отнести истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата; несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия", — объяснил эксперт.
По ее словам, возврату или обмену принадлежит и препарат, информацию о котором при покупке вы не смогли получить незамедлительно.
Гораздо больший перечень товаров, которые нельзя вернуть в аптеку. Это продукты, лекарства, профилактические средства, аппаратура, швейные изделия и многое другое — при условии, что все это надлежащего качества и не просрочено, заключила Гриценко.
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"Мне все хуже": почему из аптек исчезло жизненно важное лекарство
 
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