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Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России
Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России
США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:17
2021-02-11T12:17
россия
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют. Достаточно своеобразная ситуация, но мы из этого тоже будем делать определенные выводы", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы будем проявлять предельную ответственность в вопросе о том, как сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США", - подчеркнул он.
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россия, сергей рябков, сша, в мире

Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России

12:17 11.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют. Достаточно своеобразная ситуация, но мы из этого тоже будем делать определенные выводы", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы будем проявлять предельную ответственность в вопросе о том, как сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США", - подчеркнул он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 19:11
Захарова заявила об открытом вмешательстве НАТО и ЕС в дела России
 
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