https://ria.ru/20210211/vmeshatelstvo-1596961481.html

Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России

Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России

США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:17

2021-02-11T12:17

2021-02-11T12:17

россия

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют. Достаточно своеобразная ситуация, но мы из этого тоже будем делать определенные выводы", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы будем проявлять предельную ответственность в вопросе о том, как сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210210/vmeshatelstvo-1596891027.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, сша, в мире