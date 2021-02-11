https://ria.ru/20210211/vmeshatelstvo-1596961481.html
Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России
Рябков заявил о циничных попытках США вмешиваться в дела России
США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:17
2021-02-11T12:17
2021-02-11T12:17
россия
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США не прекращают циничные попытки вмешиваться во внутренние дела России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы действительно категорически не согласны с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться в наши внутренние дела. Причем попытками, которые отрицаются именно теми людьми, которые их собственно и проводят, эту политику формулируют и осуществляют. Достаточно своеобразная ситуация, но мы из этого тоже будем делать определенные выводы", - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы будем проявлять предельную ответственность в вопросе о том, как сделать многотрековым процесс дальнейшего ведения дел с США", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210210/vmeshatelstvo-1596891027.html
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РИА Новости
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россия, сергей рябков, сша, в мире