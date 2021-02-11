https://ria.ru/20210211/veschanie-1596922572.html

В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"

В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"

Комиссия по радио и телевидению Литвы (ЛРТК) на заседании в среду решила инициировать процедуру временной приостановки вещания "РТР Планета". РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T04:06

2021-02-11T04:06

2021-02-11T04:06

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ВИЛЬНЮС, 11 фев - РИА Новости. Комиссия по радио и телевидению Литвы (ЛРТК) на заседании в среду решила инициировать процедуру временной приостановки вещания "РТР Планета".Там отмечается, что ЛРТК рассмотрела на заседании в среду телепрограмму "Вести" "РТР Планета" от 13 января 2021 года". По мнению комиссии, репортаж этой программы и заявления, сделанные по поводу событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, "серьезно и грубо нарушили статьи закона об общественной информации Литовской Республики, т.е. разжигали ненависть и распространяли дезинформацию".Также, по мнению комиссии, "телепрограмма "60 минут" "РТР Планета" от 17 сентября 2020 года "разжигала войну, раздор и национальную рознь"."ЛРТК может временно приостановить бесплатный прием этой телепрограммы в Литве, если в течение 12 месяцев выявлено три нарушения", - говорится в пресс-релизе компании. Там сообщается также, что вещание "РТР Планета" уже приостанавливалось ранее в 2018, 2016, 2015 и 2014 годах."В ближайшее время ЛРТК свяжется с вещателем программы - ВГТРК Российской Федерации, регулирующим органом, выдавшим лицензию на телепрограмму "РТР Планета" во Франции и уведомит о мерах, которые будут приняты ЛРТК за повторяющиеся нарушения. ЛРТК также проинформирует Еврокомиссию о выявленных нарушениях", - уточняется в пресс-релизе.Согласно процедуре, если в течение одного месяца с момента уведомления Еврокомиссии не удастся достичь мирового соглашения с "РТР Планета", если канал не признает нарушений и будет и дальше нарушать литовский закон, ЛРТК имеет право приостановить трансляцию всех телепрограмм "РТР Планета" сроком на 12 и более месяцев, сообщает комиссия.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html

https://ria.ru/20210210/gosduma-1596754448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ртр планета, вгтрк, еврокомиссия, вильнюс, таллин, литва, в мире