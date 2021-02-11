В Минфине заявили, что цифровой рубль усилит позиции нацвалюты в мире
13:55 11.02.2021 (обновлено: 15:25 11.02.2021)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, полагает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
"Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции. И мне кажется, что нам тоже стоит более внимательно посмотреть на этот аспект, потому что, по сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира", - сказал Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.
"И если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем, таким образом, повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом", - продолжил глава департамента.
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Он отметил, что все потенциальные плюсы внедрения цифрового рубля в настоящий момент до конца понять очень сложно, поскольку такой инструмент способен радикально поменять всю финансовую систему.
"При правильной архитектуре, безусловно, цифровой рубль может открыть океан возможностей с точки зрения финтеха, с точки зрения улучшения эффективности, прозрачности системы, ну и для Минфина, в том числе, с точки зрения бюджетного процесса и контроля целевого расходования средств", - подчеркнул Чебесков.