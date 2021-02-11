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В Минфине заявили, что цифровой рубль усилит позиции нацвалюты в мире
В Минфине заявили, что цифровой рубль усилит позиции нацвалюты в мире
Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, полагает директор департамента финансовой... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:55
2021-02-11T15:25
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
технологии
экономика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, полагает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе."Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции. И мне кажется, что нам тоже стоит более внимательно посмотреть на этот аспект, потому что, по сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира", - сказал Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности."И если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем, таким образом, повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом", - продолжил глава департамента.Он отметил, что все потенциальные плюсы внедрения цифрового рубля в настоящий момент до конца понять очень сложно, поскольку такой инструмент способен радикально поменять всю финансовую систему."При правильной архитектуре, безусловно, цифровой рубль может открыть океан возможностей с точки зрения финтеха, с точки зрения улучшения эффективности, прозрачности системы, ну и для Минфина, в том числе, с точки зрения бюджетного процесса и контроля целевого расходования средств", - подчеркнул Чебесков.
https://ria.ru/20210211/rubl-1596975153.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), рубль, технологии, экономика

В Минфине заявили, что цифровой рубль усилит позиции нацвалюты в мире

13:55 11.02.2021 (обновлено: 15:25 11.02.2021)
 
© Fotolia / Sergey TarasovРубль в киберпространстве
Рубль в киберпространстве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Fotolia / Sergey Tarasov
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, полагает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.
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"И если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем, таким образом, повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом", - продолжил глава департамента.
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Он отметил, что все потенциальные плюсы внедрения цифрового рубля в настоящий момент до конца понять очень сложно, поскольку такой инструмент способен радикально поменять всю финансовую систему.
"При правильной архитектуре, безусловно, цифровой рубль может открыть океан возможностей с точки зрения финтеха, с точки зрения улучшения эффективности, прозрачности системы, ну и для Минфина, в том числе, с точки зрения бюджетного процесса и контроля целевого расходования средств", - подчеркнул Чебесков.
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