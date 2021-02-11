Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/vaktsiny-1597057933.html
Муфтий рассказал об отношении мусульман к вакцинам от коронавируса
Муфтий рассказал об отношении мусульман к вакцинам от коронавируса
Мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам от коронавируса, предпочитая пока не делать прививки, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:59
2021-02-11T17:54
религия и мировоззрение
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - религия и мировоззрение
ильдар аляутдинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703778_0:176:1533:1038_1920x0_80_0_0_9a3c1774c803f1e3f5d14511c07b0b27.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам от коронавируса, предпочитая пока не делать прививки, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Ранее муфтият Татарстана направил запрос для проверки российских вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" на халяльность (на соответствие компонентов требованиям ислама). В феврале Духовное управление мусульман России получило от разработчиков "Спутника V" сведения о составе, по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в вакцине нет. Аляутдинов сообщал, что по вопросу вакцинации будет подготовлено богословско-правовое заключение.По его словам, мусульманское духовенство призвано разобраться в безопасности вакцины и ее дозволенности с точки зрения ислама. Это, отметил он, обусловлено необходимостью информировать верующих и "заботой об обществе", чтобы люди пользовались действительно качественным продуктом. При этом он подчеркнул, что никакой личной заинтересованности в намеренном продвижении той или иной вакцины нет.Глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин ранее уже привился вакциной "Спутник V". Остальные видные представители мусульманской общины стране публично не сообщали об этом.
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703778_254:203:1368:1038_1920x0_80_0_0_a2590aecadbcc3fbff6d85ca6b6d5aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - религия и мировоззрение, ильдар аляутдинов

Муфтий рассказал об отношении мусульман к вакцинам от коронавируса

15:59 11.02.2021 (обновлено: 17:54 11.02.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник-V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам от коронавируса, предпочитая пока не делать прививки, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Ранее муфтият Татарстана направил запрос для проверки российских вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" на халяльность (на соответствие компонентов требованиям ислама). В феврале Духовное управление мусульман России получило от разработчиков "Спутника V" сведения о составе, по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в вакцине нет. Аляутдинов сообщал, что по вопросу вакцинации будет подготовлено богословско-правовое заключение.
Медик выездной бригады вакцинирует мужчину российским препаратом от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
Вакцина от COVID-19 поставила миллионы верующих перед страшным выбором
"В целом верующие, – а я общаюсь с огромным числом людей, – пронизаны сомнениями. Пронизаны циркулирующими в интернете мнениями. И говорят, что подождут год или больше. Но есть ли у нас это время?" - отметил муфтий.
По его словам, мусульманское духовенство призвано разобраться в безопасности вакцины и ее дозволенности с точки зрения ислама. Это, отметил он, обусловлено необходимостью информировать верующих и "заботой об обществе", чтобы люди пользовались действительно качественным продуктом. При этом он подчеркнул, что никакой личной заинтересованности в намеренном продвижении той или иной вакцины нет.
Глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин ранее уже привился вакциной "Спутник V". Остальные видные представители мусульманской общины стране публично не сообщали об этом.
 
Религия и мировоззрениеВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - Религия и мировоззрениеИльдар Аляутдинов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта
06:48Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
Лента новостейМолния