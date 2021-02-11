https://ria.ru/20210211/vaktsiny-1597057933.html

Муфтий рассказал об отношении мусульман к вакцинам от коронавируса

Муфтий рассказал об отношении мусульман к вакцинам от коронавируса

Мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам от коронавируса, предпочитая пока не делать прививки, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:59

2021-02-11T15:59

2021-02-11T17:54

религия и мировоззрение

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

новости - религия и мировоззрение

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам от коронавируса, предпочитая пока не делать прививки, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Ранее муфтият Татарстана направил запрос для проверки российских вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" на халяльность (на соответствие компонентов требованиям ислама). В феврале Духовное управление мусульман России получило от разработчиков "Спутника V" сведения о составе, по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в вакцине нет. Аляутдинов сообщал, что по вопросу вакцинации будет подготовлено богословско-правовое заключение.По его словам, мусульманское духовенство призвано разобраться в безопасности вакцины и ее дозволенности с точки зрения ислама. Это, отметил он, обусловлено необходимостью информировать верующих и "заботой об обществе", чтобы люди пользовались действительно качественным продуктом. При этом он подчеркнул, что никакой личной заинтересованности в намеренном продвижении той или иной вакцины нет.Глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин ранее уже привился вакциной "Спутник V". Остальные видные представители мусульманской общины стране публично не сообщали об этом.

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

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2021

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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - религия и мировоззрение, ильдар аляутдинов