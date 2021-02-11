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https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597078708.html
Создатели "Спутника V" ответили на заявления РПЦ о клеточном компоненте
Создатели "Спутника V" ответили на заявления РПЦ о клеточном компоненте
При создании вакцины "Спутник V" разработчики использовали клеточную линию HEK 293 (Human Embryonic Kidney), против применения которой выступают в Русской... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:19
2021-02-11T17:53
новости - религия и мировоззрение
распространение коронавируса
владимир гущин
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При создании вакцины "Спутник V" разработчики использовали клеточную линию HEK 293 (Human Embryonic Kidney), против применения которой выступают в Русской православной церкви, но в самой вакцине этой линии нет, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин.Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.Как поясняли РИА Новости в Московской патриархии, пока что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому Церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения"."У нас есть линия, которая в 1973 году была выделена из клеток человека. &lt;...&gt; Чтобы наработать аденовирусные частицы, эти клетки выращиваются", - рассказал Гущин на круглом столе на тему халяльности вакцины "Спутник V", организованном мусульманами.При этом он заверил, что в самой вакцине этой клеточной линии нет. С помощью хроматографической очистки вирусная частица избавляется от следов человеческой клетки, пояснил специалист. "Плюс используются буферные системы для промыва, чтобы там ничего не осталось", - уточнил Гущин.Также, по его данным, разработчикам поступало обращение от Русской православной церкви с просьбой раскрыть состав вакцины. "Был сформирован запрос на конкретные пояснения. И пояснения уже были направлены, насколько я помню, неделю или две назад", - сказал ученый журналистами.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона".
https://ria.ru/20210211/sostav-1597059434.html
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html
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новости - религия и мировоззрение, владимир гущин, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, общество

Создатели "Спутника V" ответили на заявления РПЦ о клеточном компоненте

17:19 11.02.2021 (обновлено: 17:53 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВакцина от COVID-19 "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина от COVID-19 Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При создании вакцины "Спутник V" разработчики использовали клеточную линию HEK 293 (Human Embryonic Kidney), против применения которой выступают в Русской православной церкви, но в самой вакцине этой линии нет, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин.
Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.
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Как поясняли РИА Новости в Московской патриархии, пока что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому Церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".
"У нас есть линия, которая в 1973 году была выделена из клеток человека. <...> Чтобы наработать аденовирусные частицы, эти клетки выращиваются", - рассказал Гущин на круглом столе на тему халяльности вакцины "Спутник V", организованном мусульманами.
При этом он заверил, что в самой вакцине этой клеточной линии нет. С помощью хроматографической очистки вирусная частица избавляется от следов человеческой клетки, пояснил специалист. "Плюс используются буферные системы для промыва, чтобы там ничего не осталось", - уточнил Гущин.
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Также, по его данным, разработчикам поступало обращение от Русской православной церкви с просьбой раскрыть состав вакцины. "Был сформирован запрос на конкретные пояснения. И пояснения уже были направлены, насколько я помню, неделю или две назад", - сказал ученый журналистами.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ГущинВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская ПатриархияОбщество
 
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