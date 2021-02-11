https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597078708.html

Создатели "Спутника V" ответили на заявления РПЦ о клеточном компоненте

Создатели "Спутника V" ответили на заявления РПЦ о клеточном компоненте

При создании вакцины "Спутник V" разработчики использовали клеточную линию HEK 293 (Human Embryonic Kidney), против применения которой выступают в Русской... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:19

2021-02-11T17:19

2021-02-11T17:53

новости - религия и мировоззрение

распространение коронавируса

владимир гущин

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596860629_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_340251fb6eff30ea26b3d583abf32b4e.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При создании вакцины "Спутник V" разработчики использовали клеточную линию HEK 293 (Human Embryonic Kidney), против применения которой выступают в Русской православной церкви, но в самой вакцине этой линии нет, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин.Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека.Как поясняли РИА Новости в Московской патриархии, пока что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому Церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения"."У нас есть линия, которая в 1973 году была выделена из клеток человека. <...> Чтобы наработать аденовирусные частицы, эти клетки выращиваются", - рассказал Гущин на круглом столе на тему халяльности вакцины "Спутник V", организованном мусульманами.При этом он заверил, что в самой вакцине этой клеточной линии нет. С помощью хроматографической очистки вирусная частица избавляется от следов человеческой клетки, пояснил специалист. "Плюс используются буферные системы для промыва, чтобы там ничего не осталось", - уточнил Гущин.Также, по его данным, разработчикам поступало обращение от Русской православной церкви с просьбой раскрыть состав вакцины. "Был сформирован запрос на конкретные пояснения. И пояснения уже были направлены, насколько я помню, неделю или две назад", - сказал ученый журналистами.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона".

https://ria.ru/20210211/sostav-1597059434.html

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир гущин, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, общество