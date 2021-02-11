https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596993294.html

Жители Подмосковья с марта смогут выбирать вакцину от коронавируса

Жители Подмосковья с марта смогут выбирать вакцину от коронавируса

Жители Подмосковья смогут с марта выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной", сообщила главный внештатный... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:08

2021-02-11T15:08

2021-02-11T15:08

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут с марта выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной", сообщила главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Зинаида Труш."Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать, уже, естественно, у граждан будет выбор - прививаться либо "Спутником", либо "ЭпиВакКороной", - рассказала Труш на заседании комитета Мособлдумы по вакцинации жителей Подмосковья от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество, московская область (подмосковье)