https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596993294.html
Жители Подмосковья с марта смогут выбирать вакцину от коронавируса
Жители Подмосковья с марта смогут выбирать вакцину от коронавируса
Жители Подмосковья смогут с марта выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной", сообщила главный внештатный... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:08
2021-02-11T15:08
2021-02-11T15:08
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275007_0:93:2914:1732_1920x0_80_0_0_fb98e30193308aa6fca80ffc48bfbd07.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут с марта выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной", сообщила главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Зинаида Труш."Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать, уже, естественно, у граждан будет выбор - прививаться либо "Спутником", либо "ЭпиВакКороной", - рассказала Труш на заседании комитета Мособлдумы по вакцинации жителей Подмосковья от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275007_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_16530a112253137bc9e63c6a878e1688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество, московская область (подмосковье)