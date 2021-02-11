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Распространение коронавируса
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Жители Подмосковья с марта смогут выбирать вакцину от коронавируса
Жители Подмосковья с марта смогут выбирать вакцину от коронавируса
Жители Подмосковья смогут с марта выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной", сообщила главный внештатный... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:08
2021-02-11T15:08
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут с марта выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной", сообщила главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Зинаида Труш."Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать, уже, естественно, у граждан будет выбор - прививаться либо "Спутником", либо "ЭпиВакКороной", - рассказала Труш на заседании комитета Мособлдумы по вакцинации жителей Подмосковья от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья с марта смогут выбирать вакцину от коронавируса

15:08 11.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут с марта выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной", сообщила главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Зинаида Труш.
"Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем вакцинировать, уже, естественно, у граждан будет выбор - прививаться либо "Спутником", либо "ЭпиВакКороной", - рассказала Труш на заседании комитета Мособлдумы по вакцинации жителей Подмосковья от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
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