Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596944716.html
Представитель ВОЗ Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19
Представитель ВОЗ Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что привилась одной из двух утвержденных в стране... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:51
2021-02-11T11:32
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568894263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c693c5978c59576ef09073f89bda53c0.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19."Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются индивидуальным решением каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, в которой я нахожусь в данный момент, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин", — сказала она, не уточнив, о каком именно препарате идет речь.Вуйнович отметила, что после вакцинации чувствует себя хорошо."Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", — добавила представитель ВОЗ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорону".
https://ria.ru/20210124/privivka-1594396329.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568894263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad0973a7840188f2325302608a0b898f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество

Представитель ВОЗ Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19

10:51 11.02.2021 (обновлено: 11:32 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19.
"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются индивидуальным решением каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, в которой я нахожусь в данный момент, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин", — сказала она, не уточнив, о каком именно препарате идет речь.
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес прививается от коронавируса вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 20:55Распространение коронавируса
Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"
Вуйнович отметила, что после вакцинации чувствует себя хорошо.
"Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", — добавила представитель ВОЗ.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорону".
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Мелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
Лента новостейМолния