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Представитель ВОЗ Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19
Представитель ВОЗ Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что привилась одной из двух утвержденных в стране... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:51
2021-02-11T10:51
2021-02-11T11:32
распространение коронавируса
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19."Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются индивидуальным решением каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, в которой я нахожусь в данный момент, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин", — сказала она, не уточнив, о каком именно препарате идет речь.Вуйнович отметила, что после вакцинации чувствует себя хорошо."Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", — добавила представитель ВОЗ.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Позже зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорону".
https://ria.ru/20210124/privivka-1594396329.html
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