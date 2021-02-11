WP: Россию может ждать глобальный успех из-за вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" может принести России глобальный успех, пишет в статье для газеты Washington Post журналист Ишан Тарур.
По его словам, еще недавно разговоры о российском препарате "вызывали насмешку". Однако на прошлой неделе вакцина получила мощную поддержку после публикации в авторитетном научном издании Lancet работы с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах. Работа подтвердила высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента.
"Более десятка стран одобрили использование вакцины, и это продолжится после одобрения Lancet. "Спутник V" значительно дешевле западных вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения, что усложнило бы распространение препарата от Pfizer в большинстве развивающихся стран", — отметил Тарур.
Журналист считает, это может принести победу Кремлю "мягкой силой". По его мнению, этому предшествовала крупная национальная исследовательская стратегия, реализованная в стране президентом Владимиром Путиным в последние годы.
"Пожалуй, главный приз, по крайней мере, с точки зрения геополитики, — это Европа", — утверждает публицист.
В статье говорится, что члены Евросоюза столкнулись с нехваткой продукции и сбоями в закупках, в результате чего страны этой организации отстают по темпам вакцинации населения от США и Великобритании. Ситуация провоцирует интерес к российской вакцине в странах ЕС.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что у союза уже есть достаточный портфель заказов вакцин против COVID-19, позволяющий вакцинировать все население ЕС. В то же время, по его словам, Брюссель не закрывает двери и для новых производителей препаратов для прививок.
Применение вакцины "Спутник V" ранее одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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