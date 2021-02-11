https://ria.ru/20210211/ulybka-1597097257.html

Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина"

Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина"

Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина", сотрудники городской администрации начали выкладывать в соцсетях фотографии с улыбкой, как у... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:33

2021-02-11T18:33

2021-02-11T18:37

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

оренбург

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УФА, 11 фев – РИА Новости. Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина", сотрудники городской администрации начали выкладывать в соцсетях фотографии с улыбкой, как у Юрия Гагарина - первого человека, полетевшего в космос, сообщает пресс-служба мэрии города.Администрация Оренбурга призывает жителей присоединиться к акции и размещать в социальных сетях фото с улыбкой, как на легендарной фотографии космонавта.Двенадцатого апреля 2021 года будет праздноваться 60-летие полета Юрия Гагарина в космос.

https://ria.ru/20210114/mks-1592953258.html

россия

оренбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), оренбург