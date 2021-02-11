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Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина"
Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина"
Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина", сотрудники городской администрации начали выкладывать в соцсетях фотографии с улыбкой, как у... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:33
2021-02-11T18:37
россия
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
оренбург
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УФА, 11 фев – РИА Новости. Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина", сотрудники городской администрации начали выкладывать в соцсетях фотографии с улыбкой, как у Юрия Гагарина - первого человека, полетевшего в космос, сообщает пресс-служба мэрии города.Администрация Оренбурга призывает жителей присоединиться к акции и размещать в социальных сетях фото с улыбкой, как на легендарной фотографии космонавта.Двенадцатого апреля 2021 года будет праздноваться 60-летие полета Юрия Гагарина в космос.
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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), оренбург

Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина"

18:33 11.02.2021 (обновлено: 18:37 11.02.2021)
 
© Фото : официальный интернет-портал города ОренбургВ Оренбурге стартовала акция "Улыбка Гагарина"
В Оренбурге стартовала акция Улыбка Гагарина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : официальный интернет-портал города Оренбург
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УФА, 11 фев – РИА Новости. Оренбург присоединился ко всероссийской акции "Улыбка Гагарина", сотрудники городской администрации начали выкладывать в соцсетях фотографии с улыбкой, как у Юрия Гагарина - первого человека, полетевшего в космос, сообщает пресс-служба мэрии города.
"Сегодня, за 60 дней до 60-летия полета первого человека в космос, Оренбург присоединяется к всероссийской акции "Улыбка Гагарина". Старт акции дали сотрудники администрации города", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Администрация Оренбурга призывает жителей присоединиться к акции и размещать в социальных сетях фото с улыбкой, как на легендарной фотографии космонавта.
Двенадцатого апреля 2021 года будет праздноваться 60-летие полета Юрия Гагарина в космос.
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