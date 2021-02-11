Небензя рассказал немецкому коллеге, кто ведет войну на Украине
22:35 11.02.2021 (обновлено: 03:48 12.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
ООН, 11 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, кто оккупировал Украину.
В четверг в СБ ООН прошло заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген заявил, что Россия "вторглась на Украину – сперва вторглась в Крым, а также на восток Украины". Он также указал, что, исходя из выступления постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у него сложилось впечатление, "что Украина вторглась в Россию, а не Россия на Украину".
"Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию. На этот вопрос есть простой ответ: Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории", - сказал Небензя.
Кроме того, Хойсген решил упомянуть о подписании Будапештского меморандума, по которому Россия признает независимость, суверенитет Украины в существующих границах.
27 ноября 2020, 08:00Киев мечтает о "карабахском сценарии" для Донбасса
"Россия не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения. А положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов", - подчеркнул Небензя.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
1 сентября 2020, 08:00Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее