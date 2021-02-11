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Небензя рассказал немецкому коллеге, кто ведет войну на Украине
Небензя рассказал немецкому коллеге, кто ведет войну на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, кто оккупировал Украину. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-11T22:35
2021-02-12T03:48
россия
донбасс
василий небензя
германия
украина
в мире
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, кто оккупировал Украину.В четверг в СБ ООН прошло заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген заявил, что Россия "вторглась на Украину – сперва вторглась в Крым, а также на восток Украины". Он также указал, что, исходя из выступления постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у него сложилось впечатление, "что Украина вторглась в Россию, а не Россия на Украину".Кроме того, Хойсген решил упомянуть о подписании Будапештского меморандума, по которому Россия признает независимость, суверенитет Украины в существующих границах."Россия не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения. А положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов", - подчеркнул Небензя.Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201127/stsenariy-1586481367.html
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россия, донбасс, василий небензя, германия, украина, в мире

Небензя рассказал немецкому коллеге, кто ведет войну на Украине

22:35 11.02.2021 (обновлено: 03:48 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ООН, 11 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, кто оккупировал Украину.
В четверг в СБ ООН прошло заседание в честь годовщины подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген заявил, что Россия "вторглась на Украину – сперва вторглась в Крым, а также на восток Украины". Он также указал, что, исходя из выступления постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у него сложилось впечатление, "что Украина вторглась в Россию, а не Россия на Украину".

"Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию. На этот вопрос есть простой ответ: Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории", - сказал Небензя.

Кроме того, Хойсген решил упомянуть о подписании Будапештского меморандума, по которому Россия признает независимость, суверенитет Украины в существующих границах.
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"Россия не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения. А положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов", - подчеркнул Небензя.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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