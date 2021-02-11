https://ria.ru/20210211/ukraina-1597118162.html

Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений

Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений

Киев до конца не выполнил ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:52

2021-02-11T20:52

2021-02-11T20:52

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ООН, 11 фев – РИА Новости. Киев до конца не выполнил ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.В четверг в СБ ООН проходит заседание в честь годовщины подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Комплекс мер состоит из 13 пунктов.Постпред в частности напомнил о пункте 5 комплекса мер, который призывает обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины."Обеспечены ли помилования и амнистия путем введения в силу Украиной закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями на Донбассе? Как в этом контексте выглядит то, что даже в отношении тех, на кого распространяется обмен военнопленными, Киевом не прекращены уголовные дела и имеются примеры повторного задержания?" - задал вопрос Небензя.Кроме того, российский постпред привел пункт 8, в соответствии с которым должны быть определены модальности полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины)."Восстановила ли Украина управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом?" - спросил Небензя.Дипломат напомнил членам СБ ООН о пункте 4, который предполагает, что в первый день после отвода тяжелых вооружений начинается диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона."Идет ли диалог украинских сторон о модальностях проведения выборов и будущем режиме самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как предусмотрено пунктом 4 комплекса мер?" - спросил Небензя."И наконец самое главное. Проведена ли конституционная реформа на Украине, вступила ли в силу новая конституция, предполагающая в качестве ключевого элемента децентрализацию?" - добавил онОн напомнил, что "в пункте 11 комплекса мер предусмотрено, что это должно было произойти еще в конце 2015 года". "Принято ли постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, отвечающее критериям, сформулированным в примечании к пункту 11?" - задал вопрос Небензя."Напоминаю, что именно эти два шага должны предшествовать восстановлению полного контроля над госграницей со стороны Украины. Заодно, пожалуйста, расскажите нам, внедрена ли в украинское законодательство так называемая "формула Штайнмайера", выдвинутая в нормандском формате еще в октябре 2015 года с тем, чтобы облегчить Украине выполнение пункта 11 комплекса мер?" - заявил он.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210211/plennye-1597111197.html

https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html

https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596044390.html

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донбасс, донецкая народная республика, василий небензя, совет безопасности оон, луганская область, украина, в мире