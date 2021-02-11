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В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах
В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах
Учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:34
2021-02-11T20:34
2021-02-11T20:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу - как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.
https://ria.ru/20200124/1563819069.html
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия