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В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах

В Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах

Учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:34

2021-02-11T20:34

2021-02-11T20:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Учителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу - как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.

https://ria.ru/20200124/1563819069.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия