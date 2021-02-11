Арктический экстрим: учения на боевых вездеходах "Алеут"
Учения проходили на полигоне в Печенгском районе Мурманской области.
Учения проходили на полигоне в Печенгском районе Мурманской области.
Военнослужащие отработали ведение боя в сложных погодных условиях.
Военнослужащие отработали ведение боя в сложных погодных условиях.
Водителям вездеходов предстояло штурмовать преграды и двигаться по глубокому снегу.
Водителям вездеходов предстояло штурмовать преграды и двигаться по глубокому снегу.
Военнослужащий разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке.
Военнослужащий разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке.
Предназначенный для эксплуатации на Крайнем Севере "Алеут" — машина уникальная.
Предназначенный для эксплуатации на Крайнем Севере "Алеут" — машина уникальная.
Вездеход способен работать при крайних температурах — от минус 50 до плюс 50 градусов.
Вездеход способен работать при крайних температурах — от минус 50 до плюс 50 градусов.
Разведчики Северного флота на учениях в Печенгском районе Мурманской области.
Разведчики Северного флота на учениях в Печенгском районе Мурманской области.
"Алеут" умеет преодолевать не только наземные, но и водные преграды.
"Алеут" умеет преодолевать не только наземные, но и водные преграды.
Машина выполнена по модульной схеме и состоит из энергетического и трансформируемого пассажирского блоков.
Машина выполнена по модульной схеме и состоит из энергетического и трансформируемого пассажирского блоков.
Гражданский модуль может быть переоборудован под спальный блок, медицинский или командный пункт.
Гражданский модуль может быть переоборудован под спальный блок, медицинский или командный пункт.