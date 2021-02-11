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Арктический экстрим: учения на боевых вездеходах "Алеут"
Арктический экстрим: учения на боевых вездеходах "Алеут"
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота провели занятия по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах... РИА Новости, 11.02.2021
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мурманская область
фото
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Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота провели занятия по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут". Кадры учений — в фотоленте Ria.ru.
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мурманская область, фото, фото

Арктический экстрим: учения на боевых вездеходах "Алеут"

16:20 11.02.2021 (обновлено: 19:34 11.02.2021)
 
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Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота провели занятия по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут". Кадры учений — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Учения проходили на полигоне в Печенгском районе Мурманской области.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
1 из 10

Учения проходили на полигоне в Печенгском районе Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отработали ведение боя в сложных погодных условиях.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
2 из 10

Военнослужащие отработали ведение боя в сложных погодных условиях.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Водителям вездеходов предстояло штурмовать преграды и двигаться по глубокому снегу.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
3 из 10

Водителям вездеходов предстояло штурмовать преграды и двигаться по глубокому снегу.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке.

Военнослужащий разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
4 из 10

Военнослужащий разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Предназначенный для эксплуатации на Крайнем Севере "Алеут" — машина уникальная.

Учения Печенгской бригады Северного флота на арктических вездеходах Алеут
5 из 10

Предназначенный для эксплуатации на Крайнем Севере "Алеут" — машина уникальная.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Вездеход способен работать при крайних температурах — от минус 50 до плюс 50 градусов.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
6 из 10

Вездеход способен работать при крайних температурах — от минус 50 до плюс 50 градусов.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов

Разведчики Северного флота на учениях в Печенгском районе Мурманской области.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
7 из 10

Разведчики Северного флота на учениях в Печенгском районе Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

"Алеут" умеет преодолевать не только наземные, но и водные преграды.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
8 из 10

"Алеут" умеет преодолевать не только наземные, но и водные преграды.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Машина выполнена по модульной схеме и состоит из энергетического и трансформируемого пассажирского блоков.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
9 из 10

Машина выполнена по модульной схеме и состоит из энергетического и трансформируемого пассажирского блоков.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Гражданский модуль может быть переоборудован под спальный блок, медицинский или командный пункт.

Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области
10 из 10

Гражданский модуль может быть переоборудован под спальный блок, медицинский или командный пункт.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
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