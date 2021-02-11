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Российские корабли прибыли в Пакистан на учения "Аман-2021"
Российские корабли прибыли в Пакистан на учения "Аман-2021"
Отряд кораблей Военно-морского флота России во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыл в Пакистан для участия в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:23
2021-02-11T17:50
россия
калибр
адмирал григорович (фрегат)
военные учения - безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
карачи
пакистан
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КАРАЧИ (Пакистан), 11 фев – РИА Новости. Отряд кораблей Военно-морского флота России во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня в 07.00 мск отряд кораблей Военно-морского флота России вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе Военно-морских сил Пакистана. По приглашению пакистанской стороны в период 12-16 февраля отряд кораблей ВМФ примет участие в многонациональном военно-морском учении "Аман-2021", которое будет проводиться в акватории Аравийского моря", - сказали в ведомстве.ВМФ России на маневрах представляют корабли Черноморского флота: кроме "Адмирала Григоровича" в отряд вошли патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739".С 12 по 14 февраля, уточняют в министерстве, в рамках учений состоятся планирующие конференции. Также намечено участие представителей делегации ВМФ России в 9-й международной морской конференции.Морская фаза учения "Аман-2021" пройдет 15 и 16 февраля. Как отмечают в Минобороны, цель маневров - развитие военного сотрудничества между странами-участницами учений в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по борьбе с пиратством.Ожидаются, что в учениях, помимо России и Пакистана, будут задействованы корабли еще пяти стран. На маневрах будут присутствовать наблюдатели более 30 государств.В Минобороны подчеркнули, что учения "Аман-2021" является внеблоковыми. "Все страны-участницы военно-морских учений принимают участие в учении самостоятельно (по приглашению пакистанской стороны)", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210119/ucheniya-1593656809.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/ucheniya-1595474208.html
https://ria.ru/20210117/korabl-1593369046.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Фрегат "Адмирал Григорович" пришвартовался в Карачи
Российские корабли во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыли в Пакистан на совместные с США, Китаем и Турцией учения.
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россия, калибр, адмирал григорович (фрегат), военные учения - безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), карачи, пакистан

Российские корабли прибыли в Пакистан на учения "Аман-2021"

10:23 11.02.2021 (обновлено: 17:50 11.02.2021)
 
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КАРАЧИ (Пакистан), 11 фев – РИА Новости. Отряд кораблей Военно-морского флота России во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня в 07.00 мск отряд кораблей Военно-морского флота России вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе Военно-морских сил Пакистана. По приглашению пакистанской стороны в период 12-16 февраля отряд кораблей ВМФ примет участие в многонациональном военно-морском учении "Аман-2021", которое будет проводиться в акватории Аравийского моря", - сказали в ведомстве.
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19 января, 12:45
Российские военные впервые провели учения нового типа
ВМФ России на маневрах представляют корабли Черноморского флота: кроме "Адмирала Григоровича" в отряд вошли патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739".
С 12 по 14 февраля, уточняют в министерстве, в рамках учений состоятся планирующие конференции. Также намечено участие представителей делегации ВМФ России в 9-й международной морской конференции.
Торпедный отсек на борту фрегата Адмирал Макаров ВМФ РФ в порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 12:05
Морской бой. Россия провела учения по уничтожению корабля в Черном море
Морская фаза учения "Аман-2021" пройдет 15 и 16 февраля. Как отмечают в Минобороны, цель маневров - развитие военного сотрудничества между странами-участницами учений в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по борьбе с пиратством.
Ожидаются, что в учениях, помимо России и Пакистана, будут задействованы корабли еще пяти стран. На маневрах будут присутствовать наблюдатели более 30 государств.
В Минобороны подчеркнули, что учения "Аман-2021" является внеблоковыми. "Все страны-участницы военно-морских учений принимают участие в учении самостоятельно (по приглашению пакистанской стороны)", - уточнили в ведомстве.
Флагманский корабль Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер Москва в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 03:42
Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
 
РоссияКалибрАдмирал Григорович (фрегат)Военные учения - БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КарачиПакистан
 
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