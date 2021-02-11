https://ria.ru/20210211/ucheniya-1596940134.html

Российские корабли прибыли в Пакистан на учения "Аман-2021"

Российские корабли прибыли в Пакистан на учения "Аман-2021"

Отряд кораблей Военно-морского флота России во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыл в Пакистан для участия в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:23

2021-02-11T10:23

2021-02-11T17:50

россия

калибр

адмирал григорович (фрегат)

военные учения - безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

карачи

пакистан

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КАРАЧИ (Пакистан), 11 фев – РИА Новости. Отряд кораблей Военно-морского флота России во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня в 07.00 мск отряд кораблей Военно-морского флота России вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе Военно-морских сил Пакистана. По приглашению пакистанской стороны в период 12-16 февраля отряд кораблей ВМФ примет участие в многонациональном военно-морском учении "Аман-2021", которое будет проводиться в акватории Аравийского моря", - сказали в ведомстве.ВМФ России на маневрах представляют корабли Черноморского флота: кроме "Адмирала Григоровича" в отряд вошли патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739".С 12 по 14 февраля, уточняют в министерстве, в рамках учений состоятся планирующие конференции. Также намечено участие представителей делегации ВМФ России в 9-й международной морской конференции.Морская фаза учения "Аман-2021" пройдет 15 и 16 февраля. Как отмечают в Минобороны, цель маневров - развитие военного сотрудничества между странами-участницами учений в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по борьбе с пиратством.Ожидаются, что в учениях, помимо России и Пакистана, будут задействованы корабли еще пяти стран. На маневрах будут присутствовать наблюдатели более 30 государств.В Минобороны подчеркнули, что учения "Аман-2021" является внеблоковыми. "Все страны-участницы военно-морских учений принимают участие в учении самостоятельно (по приглашению пакистанской стороны)", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210119/ucheniya-1593656809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/ucheniya-1595474208.html

https://ria.ru/20210117/korabl-1593369046.html

россия

карачи

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фрегат "Адмирал Григорович" пришвартовался в Карачи Российские корабли во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыли в Пакистан на совместные с США, Китаем и Турцией учения. 2021-02-11T10:23 true PT1M16S

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россия, калибр, адмирал григорович (фрегат), военные учения - безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), карачи, пакистан