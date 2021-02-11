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В Кремле оценили роль цифровизации
В Кремле оценили роль цифровизации
Продолжающаяся цифровизация должна будет облегчить процесс сбора информации о выполнении тех или иных указов и распоряжений на местах, это поможет "дотянуться... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:50
2021-02-11T13:50
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продолжающаяся цифровизация должна будет облегчить процесс сбора информации о выполнении тех или иных указов и распоряжений на местах, это поможет "дотянуться до каждого человека", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне во время совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин вернулся к вопросу об уровне зарплат научных сотрудников, который был затронут на заседании Совета по науке несколькими днями ранее. Президент заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам. Он напомнил, что требования майского указа в части зарплат работников бюджетной сферы никто не отменял.Пескова в четверг спросили, есть ли в Кремле опасения, что такие проблемы могут возникнуть с исполнением других майских указов, и не приведет ли это к масштабной проверке и санкциям в отношении таких чиновников."Сейчас сначала посмотрят по тем сферам, которые были обозначены вчера на правительстве. Всегда самое сложное - это получить информацию об исполнении того или иного документа, информацию с земли, то есть по каждому конкретному человеку, которого это касается", - ответил Песков журналистам, подчеркнув, что сделать это в масштабах страны чрезвычайно сложно."Вместе с тем, продолжающаяся активно цифровизация всех сфер нашей жизни, конечно, будет помогать именно дотянуться до каждого человека. К сожалению, всегда существует разница между общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды - из минимума и максимума по разным регионам. Но, конечно, это совершенно не играет никакой роли для тех людей, которые в эту амплитуду не попадают и в отношении которых те или иные указы нарушаются. Как раз президент и говорил о том, что нужно дотянуться до каждого человека, чтобы исключить подобные ситуации, как было с этим научным работником", - заявил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210115/tsifrovizatsiya-1593197356.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле оценили роль цифровизации

13:50 11.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Продолжающаяся цифровизация должна будет облегчить процесс сбора информации о выполнении тех или иных указов и распоряжений на местах, это поможет "дотянуться до каждого человека", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне во время совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин вернулся к вопросу об уровне зарплат научных сотрудников, который был затронут на заседании Совета по науке несколькими днями ранее. Президент заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы все сходилось по отчетам. Он напомнил, что требования майского указа в части зарплат работников бюджетной сферы никто не отменял.
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Пескова в четверг спросили, есть ли в Кремле опасения, что такие проблемы могут возникнуть с исполнением других майских указов, и не приведет ли это к масштабной проверке и санкциям в отношении таких чиновников.
"Сейчас сначала посмотрят по тем сферам, которые были обозначены вчера на правительстве. Всегда самое сложное - это получить информацию об исполнении того или иного документа, информацию с земли, то есть по каждому конкретному человеку, которого это касается", - ответил Песков журналистам, подчеркнув, что сделать это в масштабах страны чрезвычайно сложно.
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"Вместе с тем, продолжающаяся активно цифровизация всех сфер нашей жизни, конечно, будет помогать именно дотянуться до каждого человека. К сожалению, всегда существует разница между общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды - из минимума и максимума по разным регионам. Но, конечно, это совершенно не играет никакой роли для тех людей, которые в эту амплитуду не попадают и в отношении которых те или иные указы нарушаются. Как раз президент и говорил о том, что нужно дотянуться до каждого человека, чтобы исключить подобные ситуации, как было с этим научным работником", - заявил представитель Кремля.
 
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