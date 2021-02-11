https://ria.ru/20210211/tsepkalo-1597060960.html

Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Цепкало

Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Цепкало

Белоруссия направила компетентным органам Латвии запрос на выдачу оппозиционного политика, экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:13

2021-02-11T16:13

2021-02-11T16:27

протесты в белоруссии

валерий цепкало

латвия

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Белоруссия направила компетентным органам Латвии запрос на выдачу оппозиционного политика, экс-претендента на пост президента республики Валерия Цепкало, сообщил в четверг глава белорусского Следственного комитета Иван Носкевич."Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны (по фигурантам другого уголовного дела – ред.), так и от латвийской (по Цепкало - ред.)", - сказал Носкевич журналистам.Руководитель ведомства также уточнил, что запрос отправлен по инициативе СК компетентным органам Латвии.Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает политическую деятельность. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск. Предположительно, дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596966818.html

https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596991107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, латвия, белоруссия, в мире