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В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей
В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей
Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что в Самаре на площади 200 квадратных метров горит склад по фасовке восточных сладостей. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:17
2021-02-11T15:26
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что в Самаре на площади 200 квадратных метров горит склад по фасовке восточных сладостей.По предварительным данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.Позднее площадь обрушения кровли горящего в Самаре склада по фасовке восточных сладостей выросла до 500 квадратных метров, площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
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самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей

14:17 11.02.2021 (обновлено: 15:26 11.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в производственном цеху в Самаре
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в производственном цеху в Самаре - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что в Самаре на площади 200 квадратных метров горит склад по фасовке восточных сладостей.
"По прибытию установлено, что происходит горение склада по фасовке восточных сладостей на площади 200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.
Позднее площадь обрушения кровли горящего в Самаре склада по фасовке восточных сладостей выросла до 500 квадратных метров, площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Частичное обрушение кровли на площади 500 квадратных метров, площадь пожара составляет 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Самарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
 
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