https://ria.ru/20210211/tsekh-1596984340.html

В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей

В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей

Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что в Самаре на площади 200 квадратных метров горит склад по фасовке восточных сладостей. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T14:17

2021-02-11T14:17

2021-02-11T15:26

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

происшествия

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что в Самаре на площади 200 квадратных метров горит склад по фасовке восточных сладостей.По предварительным данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.Позднее площадь обрушения кровли горящего в Самаре склада по фасовке восточных сладостей выросла до 500 квадратных метров, площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

https://ria.ru/20210211/pozhar-1596987442.html

самарская область

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия