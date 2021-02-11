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В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей
В Самаре загорелся склад по фасовке восточных сладостей
Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что в Самаре на площади 200 квадратных метров горит склад по фасовке восточных сладостей. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:17
2021-02-11T14:17
2021-02-11T15:26
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что в Самаре на площади 200 квадратных метров горит склад по фасовке восточных сладостей.По предварительным данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.Позднее площадь обрушения кровли горящего в Самаре склада по фасовке восточных сладостей выросла до 500 квадратных метров, площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
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самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия