https://ria.ru/20210211/topilin-1597090639.html

"Коммерсант": Топилин может покинуть пост главы ПФР

"Коммерсант": Топилин может покинуть пост главы ПФР

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:10

2021-02-11T18:10

2021-02-11T19:13

россия

пенсионный фонд рф

максим топилин

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.По данным издания, Топилин объявил о своем уходе накануне вечером, не назвав имя преемника.В Пенсионном фонде РИА Новости заявили, что не комментируют эту информацию, в Минтруде пока не ответили на запрос агентства.По данным источника "Коммерсанта" в ПФР, возможная отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. "Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", — цитирует газета своего собеседника.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001 года его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь 2020 года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.

https://ria.ru/20210121/pensiya-1594086654.html

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россия, пенсионный фонд рф, максим топилин, общество