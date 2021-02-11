Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/topilin-1597090639.html
"Коммерсант": Топилин может покинуть пост главы ПФР
"Коммерсант": Топилин может покинуть пост главы ПФР
Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:10
2021-02-11T19:13
россия
пенсионный фонд рф
максим топилин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/11/1563821196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cfdf62765512ae6f97f1917b22fbfdb.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.По данным издания, Топилин объявил о своем уходе накануне вечером, не назвав имя преемника.В Пенсионном фонде РИА Новости заявили, что не комментируют эту информацию, в Минтруде пока не ответили на запрос агентства.По данным источника "Коммерсанта" в ПФР, возможная отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. "Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", — цитирует газета своего собеседника.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001 года его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь 2020 года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
https://ria.ru/20210121/pensiya-1594086654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/11/1563821196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf0cf12e5043d18e8f801ff4f99771f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсионный фонд рф, максим топилин, общество

"Коммерсант": Топилин может покинуть пост главы ПФР

18:10 11.02.2021 (обновлено: 19:13 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, Топилин объявил о своем уходе накануне вечером, не назвав имя преемника.
В Пенсионном фонде РИА Новости заявили, что не комментируют эту информацию, в Минтруде пока не ответили на запрос агентства.
По данным источника "Коммерсанта" в ПФР, возможная отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.
"Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", — цитирует газета своего собеседника.
Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001 года его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь 2020 года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:40
ПФР назвал возраст выхода на пенсию в 2021 году
 
РоссияПенсионный фонд РФМаксим ТопилинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния