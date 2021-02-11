https://ria.ru/20210211/topilin-1597090639.html
"Коммерсант": Топилин может покинуть пост главы ПФР
"Коммерсант": Топилин может покинуть пост главы ПФР
Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:10
2021-02-11T18:10
2021-02-11T19:13
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда Максим Топилин может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.По данным издания, Топилин объявил о своем уходе накануне вечером, не назвав имя преемника.В Пенсионном фонде РИА Новости заявили, что не комментируют эту информацию, в Минтруде пока не ответили на запрос агентства.По данным источника "Коммерсанта" в ПФР, возможная отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. "Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", — цитирует газета своего собеседника.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001 года его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь 2020 года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
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россия, пенсионный фонд рф, максим топилин, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Глава Пенсионного фонда Максим Топилин
может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщила газета "Коммерсант
" со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, Топилин объявил о своем уходе накануне вечером, не назвав имя преемника.
В Пенсионном фонде РИА Новости заявили, что не комментируют эту информацию, в Минтруде пока не ответили на запрос агентства.
По данным источника "Коммерсанта" в ПФР
, возможная отставка Топилина может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.
"Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", — цитирует газета своего собеседника.
Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001 года его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь 2020 года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.