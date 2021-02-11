https://ria.ru/20210211/tolpa-1597126508.html

Конгрессмен на суде по импичменту назвал протестующих "толпой Трампа"

Конгрессмен на суде по импичменту назвал протестующих "толпой Трампа"

Представители обвинения на процессе по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в сенате привели кадры нападений протестующих 6 января на полицейских и... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T22:47

2021-02-11T22:47

2021-02-11T22:47

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

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в мире

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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Представители обвинения на процессе по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в сенате привели кадры нападений протестующих 6 января на полицейских и разгромленных кабинетов парламентариев.Он не уточнил, что только один полицейский погиб от травм, полученных во время столкновений, а двое других позже покончили с собой.В частности, один правоохранитель лишился кончика указательного пальца, один полицейский получил трещины в ребрах и раздробление позвоночных дисков, еще один лишился глаза, а одного пырнули штырем металлического ограждения, сообщил конгрессмен. Всего, по его словам, травмы получили десятки полицейских.Кроме того, около 40 полицейских из рядов полиции Капитолия и около 200 служащих Национальной гвардии впоследствии сдали положительные тесты на коронавирус, что, по мнению обвинения, стало следствием их контактов с толпой, заявил Сисиллин.Называя сторонников экс-президента "толпой Трампа", он раскритиковал их за то, как они оскорбляли полицейских, подкрепив это кадрами таких эпизодов.Несколько полицейских впоследствии угрожали нанести себе вред, а одна полицейская сдала свое оружие из "опасений того, что может произойти", сообщил Сисиллин. Отдельно он упомянул расистские нападки на темнокожих правоохранителей.Суммируя сказанное, он призвал сенаторов помнить об этих полицейских во время голосования по импичменту Трампу.

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире