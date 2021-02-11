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Конгрессмен на суде по импичменту назвал протестующих "толпой Трампа"
Конгрессмен на суде по импичменту назвал протестующих "толпой Трампа"
Представители обвинения на процессе по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в сенате привели кадры нападений протестующих 6 января на полицейских и... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:47
2021-02-11T22:47
второй импичмент дональду трампу
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Представители обвинения на процессе по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в сенате привели кадры нападений протестующих 6 января на полицейских и разгромленных кабинетов парламентариев.Он не уточнил, что только один полицейский погиб от травм, полученных во время столкновений, а двое других позже покончили с собой.В частности, один правоохранитель лишился кончика указательного пальца, один полицейский получил трещины в ребрах и раздробление позвоночных дисков, еще один лишился глаза, а одного пырнули штырем металлического ограждения, сообщил конгрессмен. Всего, по его словам, травмы получили десятки полицейских.Кроме того, около 40 полицейских из рядов полиции Капитолия и около 200 служащих Национальной гвардии впоследствии сдали положительные тесты на коронавирус, что, по мнению обвинения, стало следствием их контактов с толпой, заявил Сисиллин.Называя сторонников экс-президента "толпой Трампа", он раскритиковал их за то, как они оскорбляли полицейских, подкрепив это кадрами таких эпизодов.Несколько полицейских впоследствии угрожали нанести себе вред, а одна полицейская сдала свое оружие из "опасений того, что может произойти", сообщил Сисиллин. Отдельно он упомянул расистские нападки на темнокожих правоохранителей.Суммируя сказанное, он призвал сенаторов помнить об этих полицейских во время голосования по импичменту Трампу.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Конгрессмен на суде по импичменту назвал протестующих "толпой Трампа"

22:47 11.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Представители обвинения на процессе по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в сенате привели кадры нападений протестующих 6 января на полицейских и разгромленных кабинетов парламентариев.

"Все присутствующие здесь выжили. Но не всем так повезло. Три офицера правоохранительных органов трагически погибли в результате беспорядков 6 января", - сказал, комментируя эти кадры, конгрессмен-демократ Дэвид Сисиллин.

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Он не уточнил, что только один полицейский погиб от травм, полученных во время столкновений, а двое других позже покончили с собой.

"Травмы, которые получили полицейские, включают в себя сотрясения, раздражение легких, серьезные травмы вследствие неоднократных ударов битами, палками и дубинками. Полицейские Капитолия также получили травмы, которые останутся с ними до конца жизни", - сказал Сисиллин.

В частности, один правоохранитель лишился кончика указательного пальца, один полицейский получил трещины в ребрах и раздробление позвоночных дисков, еще один лишился глаза, а одного пырнули штырем металлического ограждения, сообщил конгрессмен. Всего, по его словам, травмы получили десятки полицейских.
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Кроме того, около 40 полицейских из рядов полиции Капитолия и около 200 служащих Национальной гвардии впоследствии сдали положительные тесты на коронавирус, что, по мнению обвинения, стало следствием их контактов с толпой, заявил Сисиллин.
Называя сторонников экс-президента "толпой Трампа", он раскритиковал их за то, как они оскорбляли полицейских, подкрепив это кадрами таких эпизодов.

"Вы слышали это собственными ушами: "… (нецензурно – ред.) предатели". Они называли полицейских предателями… Даже если они не получили внешних повреждений, психологические последствия были значительными", - продолжил конгрессмен.

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Несколько полицейских впоследствии угрожали нанести себе вред, а одна полицейская сдала свое оружие из "опасений того, что может произойти", сообщил Сисиллин. Отдельно он упомянул расистские нападки на темнокожих правоохранителей.
Суммируя сказанное, он призвал сенаторов помнить об этих полицейских во время голосования по импичменту Трампу.
 
Второй импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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