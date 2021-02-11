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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210211/toktomushev-1596958987.html
Протест в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии проходит в Бишкеке
Протест в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии проходит в Бишкеке
Протест в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии проходит в Бишкеке около здания Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики, передает в четверг... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:00
2021-02-11T12:00
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
киргизия
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БИШКЕК, 11 фев - РИА Новости. Протест в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии проходит в Бишкеке около здания Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики, передает в четверг корреспондент РИА Новости.В митинге принимают участие несколько десятков человек. В руках они держат плакаты с надписью: "Свободу Максату Токтомушеву".По словам одного из протестующих, они сомневаются в состоятельности обвинения. "Даже если что-то такое и есть, его в любом случае можно отпустить под домашний арест. Он никуда не сбежит, он же муфтий", - заявил он.Муфтий Токтомушев, занимавший этот пост с 2014 года, подал в отставку накануне на фоне коррупционного скандала в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК). Как сообщили в пресс-службе ГКНБ 10 февраля, следствием было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа: выдавало их под проценты частным финансовым структурам. Когда махинации были выявлены, руководство ДУМК стало настойчиво предлагать чекистам взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие фактов нарушений.В тот же день при передаче взятки с поличным был задержан главный бухгалтер ДУМК, а ближе к вечеру, уже после отставки - и сам муфтий. Их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.Заместитель муфтия и эксперт по религии Кадыр Маликов назвал происходящее в муфтияте "отражением духовной деградации общества"."Думаю сейчас рано судить или давать оценку, до тех пор пока не будет доказана вина и не будет суда. Так как есть такое понятие как презумпция невиновности. Но уже сама такая новость в СМИ о финансовых махинациях в муфтияте, о размещении денег от хаджа на счета под проценты подвергает в шок! Если честно, это не просто рядовой факт пресечения коррупции в госструктуре, или даже результат борьбы компроматов за пост муфтия. Это непоправимый удар по всему авторитету традиционного духовенства, доверию к мечети и муфтияту в целом", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.Киргизия согласно конституции является светским государством, однако более 70% населения страны исповедуют ислам. Духовное управление мусульман Киргизии оказывает большое влияние на формирование государственной политики в религиозной сфере. Зачастую представители ДУМК присутствуют на совещаниях кабмина и правоохранительных органов - особенно во время обсуждения борьбы с религиозным терроризмом и экстремизмом. Также ДУМК контролирует работу мусульманских священнослужителей по всей стране и занимает организацией паломничества к священным для верующих местам.
https://ria.ru/20210209/bishkek-1596697597.html
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новости - религия и мировоззрение, киргизия

Протест в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии проходит в Бишкеке

12:00 11.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПамятник В. И. Ленину на Старой площади в Бишкеке
Памятник В. И. Ленину на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 11 фев - РИА Новости. Протест в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии проходит в Бишкеке около здания Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
В митинге принимают участие несколько десятков человек. В руках они держат плакаты с надписью: "Свободу Максату Токтомушеву".
По словам одного из протестующих, они сомневаются в состоятельности обвинения. "Даже если что-то такое и есть, его в любом случае можно отпустить под домашний арест. Он никуда не сбежит, он же муфтий", - заявил он.
Муфтий Токтомушев, занимавший этот пост с 2014 года, подал в отставку накануне на фоне коррупционного скандала в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК). Как сообщили в пресс-службе ГКНБ 10 февраля, следствием было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа: выдавало их под проценты частным финансовым структурам. Когда махинации были выявлены, руководство ДУМК стало настойчиво предлагать чекистам взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие фактов нарушений.
Албек Ибраимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:12
Экс-мэр Бишкека стал фигурантом очередного коррупционного дела
В тот же день при передаче взятки с поличным был задержан главный бухгалтер ДУМК, а ближе к вечеру, уже после отставки - и сам муфтий. Их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Заместитель муфтия и эксперт по религии Кадыр Маликов назвал происходящее в муфтияте "отражением духовной деградации общества".
"Думаю сейчас рано судить или давать оценку, до тех пор пока не будет доказана вина и не будет суда. Так как есть такое понятие как презумпция невиновности. Но уже сама такая новость в СМИ о финансовых махинациях в муфтияте, о размещении денег от хаджа на счета под проценты подвергает в шок! Если честно, это не просто рядовой факт пресечения коррупции в госструктуре, или даже результат борьбы компроматов за пост муфтия. Это непоправимый удар по всему авторитету традиционного духовенства, доверию к мечети и муфтияту в целом", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:22
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Киргизия согласно конституции является светским государством, однако более 70% населения страны исповедуют ислам. Духовное управление мусульман Киргизии оказывает большое влияние на формирование государственной политики в религиозной сфере. Зачастую представители ДУМК присутствуют на совещаниях кабмина и правоохранительных органов - особенно во время обсуждения борьбы с религиозным терроризмом и экстремизмом. Также ДУМК контролирует работу мусульманских священнослужителей по всей стране и занимает организацией паломничества к священным для верующих местам.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКиргизия
 
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