https://ria.ru/20210211/tiktok-1596921113.html

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok

Майор полиции в Хабаровске уволена за видео в TikTok с гримасами, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T03:01

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2021-02-11T03:08

россия

tiktok

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Майор полиции в Хабаровске уволена за видео в TikTok с гримасами, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.В среду в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы. Щеголева подтвердила РИА Новости, что речь идет о майоре полиции из Хабаровска."В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника - автора и участника видео - проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел", - сказала Щеголева.

https://ria.ru/20210210/krasa-1596837483.html

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хабаровск

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россия, tiktok, хабаровск, происшествия