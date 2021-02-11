Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/tiktok-1596921113.html
В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Майор полиции в Хабаровске уволена за видео в TikTok с гримасами, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:01
2021-02-11T03:08
россия
tiktok
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:204:2730:1740_1920x0_80_0_0_5955607f4dd18ba52f464229a466a72e.jpg
ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Майор полиции в Хабаровске уволена за видео в TikTok с гримасами, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.В среду в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы. Щеголева подтвердила РИА Новости, что речь идет о майоре полиции из Хабаровска."В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника - автора и участника видео - проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел", - сказала Щеголева.
https://ria.ru/20210210/krasa-1596837483.html
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f4245886e0b0f69e949fe14e59457456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, tiktok, хабаровск, происшествия

В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok

03:01 11.02.2021 (обновлено: 03:08 11.02.2021)
 
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / J_ilina
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 фев — РИА Новости. Майор полиции в Хабаровске уволена за видео в TikTok с гримасами, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
В среду в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы. Щеголева подтвердила РИА Новости, что речь идет о майоре полиции из Хабаровска.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника - автора и участника видео - проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел", - сказала Щеголева.
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 15:07
Уволенная "Краса Росгвардии" отказалась извиняться перед начальством
 
РоссияTikTokХабаровскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперт рассказал о предпраздничных схемах кибермошенников
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
Лента новостейМолния