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Названы приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона
Названы приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона
Обозреватели "Российской газеты" рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный смартфон. Некоторые из них не принесут никакой пользы,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:52
2021-02-11T17:26
технологии
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Обозреватели "Российской газеты" рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный смартфон. Некоторые из них не принесут никакой пользы, другие, по мнению авторов публикации, могут оказаться вредоносными. Первыми "вредными" приложениями эксперты назвали определители номера. По словам автора статьи, подобные программы копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего. Следующими были указаны программы по якобы экономии батареи. Читателей призвали пользоваться только функциями энергосбережения из настроек мобильного телефона, так как эти приложения не приносят реальной пользы. Также бесполезными были названы "очистители памяти". Другими опасными приложениями, по версии РГ, стали фонарики, которые, как собщается, не выдерживают конкуренции с уже встроенным в смартфон приложением-фонариком, а в добавление к ним — сканеры QR-кодов и документов.
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технологии, в мире

Названы приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона

16:52 11.02.2021 (обновлено: 17:26 11.02.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Обозреватели "Российской газеты" рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный смартфон. Некоторые из них не принесут никакой пользы, другие, по мнению авторов публикации, могут оказаться вредоносными.
Первыми "вредными" приложениями эксперты назвали определители номера. По словам автора статьи, подобные программы копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего.
Посетитель сканирует QR-код - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:10
Названо популярное приложение, заражающее миллионы смартфонов
Следующими были указаны программы по якобы экономии батареи. Читателей призвали пользоваться только функциями энергосбережения из настроек мобильного телефона, так как эти приложения не приносят реальной пользы.
Также бесполезными были названы "очистители памяти".

"Занимаются практически тем же, что и "улучшаторы" батареи — агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти. На какое-то время в ОЗУ действительно становится побольше места, но этот эффект достаточно кратковременный", — написал автор.

Другими опасными приложениями, по версии РГ, стали фонарики, которые, как собщается, не выдерживают конкуренции с уже встроенным в смартфон приложением-фонариком, а в добавление к ним — сканеры QR-кодов и документов.
 
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