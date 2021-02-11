https://ria.ru/20210211/tele2-1596956459.html
Tele2 прокомментировала возбуждение дела против компании
Tele2 прокомментировала возбуждение дела против компании
Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:51
2021-02-11T11:51
2021-02-11T12:45
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование, изменения затронули лишь часть архивных тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.ФАС РФ сообщила в четверг, что возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов абонентов."Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей", - добавили в компании.Как отметили в Tele2, пандемия привела к высокому росту трафика в сетях оператора – ежемесячно на 15% в течение 2020 года, при этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов, что требует больших инвестиций в развитие сети. "Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени", - резюмировали в пресс-службе.В июне 2020 года ФАС уже требовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. Это предписание компания до сих пор не исполнила и оспаривает его в судебном порядке, поэтому регулятор возбудил дело, в котором признал Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства.
https://ria.ru/20201224/5g-1590789805.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование, изменения затронули лишь часть архивных тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
ФАС
РФ сообщила в четверг, что возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов абонентов.
"Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством", - сказали в пресс-службе.
"Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей", - добавили в компании.
Как отметили в Tele2, пандемия привела к высокому росту трафика в сетях оператора – ежемесячно на 15% в течение 2020 года, при этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов, что требует больших инвестиций в развитие сети. "Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени", - резюмировали в пресс-службе.
В июне 2020 года ФАС уже требовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. Это предписание компания до сих пор не исполнила и оспаривает его в судебном порядке, поэтому регулятор возбудил дело, в котором признал Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства.