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Tele2 прокомментировала возбуждение дела против компании
Tele2 прокомментировала возбуждение дела против компании
Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:51
2021-02-11T12:45
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование, изменения затронули лишь часть архивных тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.ФАС РФ сообщила в четверг, что возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов абонентов."Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей", - добавили в компании.Как отметили в Tele2, пандемия привела к высокому росту трафика в сетях оператора – ежемесячно на 15% в течение 2020 года, при этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов, что требует больших инвестиций в развитие сети. "Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени", - резюмировали в пресс-службе.В июне 2020 года ФАС уже требовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. Это предписание компания до сих пор не исполнила и оспаривает его в судебном порядке, поэтому регулятор возбудил дело, в котором признал Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства.
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60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия

Tele2 прокомментировала возбуждение дела против компании

11:51 11.02.2021 (обновлено: 12:45 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомат для продажи сим-карт Tele2
Автомат для продажи сим-карт Tele2 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование, изменения затронули лишь часть архивных тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
ФАС РФ сообщила в четверг, что возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов абонентов.
"Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством", - сказали в пресс-службе.
"Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей", - добавили в компании.
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Как отметили в Tele2, пандемия привела к высокому росту трафика в сетях оператора – ежемесячно на 15% в течение 2020 года, при этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов, что требует больших инвестиций в развитие сети. "Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени", - резюмировали в пресс-службе.
В июне 2020 года ФАС уже требовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. Это предписание компания до сих пор не исполнила и оспаривает его в судебном порядке, поэтому регулятор возбудил дело, в котором признал Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства.
 
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