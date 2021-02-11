https://ria.ru/20210211/tele2-1596956459.html

Tele2 прокомментировала возбуждение дела против компании

Tele2 прокомментировала возбуждение дела против компании

Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:51

2021-02-11T11:51

2021-02-11T12:45

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 заранее уведомил Федеральную антимонопольную службу о планируемых корректировках тарифов и предоставил экономическое обоснование, изменения затронули лишь часть архивных тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.ФАС РФ сообщила в четверг, что возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов абонентов."Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей", - добавили в компании.Как отметили в Tele2, пандемия привела к высокому росту трафика в сетях оператора – ежемесячно на 15% в течение 2020 года, при этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов, что требует больших инвестиций в развитие сети. "Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени", - резюмировали в пресс-службе.В июне 2020 года ФАС уже требовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%. Ведомство отмечало, что операторы должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему. Это предписание компания до сих пор не исполнила и оспаривает его в судебном порядке, поэтому регулятор возбудил дело, в котором признал Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства.

https://ria.ru/20201224/5g-1590789805.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия