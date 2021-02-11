https://ria.ru/20210211/tele2-1596943709.html

ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов

ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба возбудила против сотового оператора Tele2 дело о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом стало повышение... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:44

2021-02-11T10:44

2021-02-11T16:56

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила против сотового оператора Tele2 дело о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом стало повышение тарифов, сообщается на сайте ведомства.В ФАС пояснили, что получили множество жалоб от клиентов Tele2. Как выяснилось, с 1 января компания Т2 Мобайл, которой принадлежит бренд, подняла цены на связь для более чем 12 миллионов своих абонентов. Повышение составило в среднем 13 процентов и объяснялось ростом затрат. "Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей", — пояснили в антимонопольном ведомстве решение о возбуждении дела. Это уже второе дело против Tele2 за последнее время. В июне прошлого года ФАС потребовала от компании отменить майское повышение тарифов в среднем на десять процентов. В ведомстве отмечали, что в случае изменения тарифов операторы связи должны представлять обоснования, но Tele2 этого не сделала. Компания тарифы к прежнему уровню не вернула, поэтому ее признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Тем не менее Tele2 продолжает оспаривать решение ФАС в суде.

https://ria.ru/20210115/tseny-1593138924.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия