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ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба возбудила против сотового оператора Tele2 дело о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом стало повышение... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:44
2021-02-11T16:56
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила против сотового оператора Tele2 дело о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом стало повышение тарифов, сообщается на сайте ведомства.В ФАС пояснили, что получили множество жалоб от клиентов Tele2. Как выяснилось, с 1 января компания Т2 Мобайл, которой принадлежит бренд, подняла цены на связь для более чем 12 миллионов своих абонентов. Повышение составило в среднем 13 процентов и объяснялось ростом затрат. "Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей", — пояснили в антимонопольном ведомстве решение о возбуждении дела. Это уже второе дело против Tele2 за последнее время. В июне прошлого года ФАС потребовала от компании отменить майское повышение тарифов в среднем на десять процентов. В ведомстве отмечали, что в случае изменения тарифов операторы связи должны представлять обоснования, но Tele2 этого не сделала. Компания тарифы к прежнему уровню не вернула, поэтому ее признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Тем не менее Tele2 продолжает оспаривать решение ФАС в суде.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия

ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов

10:44 11.02.2021 (обновлено: 16:56 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник и посетитель салона связи Tele2
Сотрудник и посетитель салона связи Tele2 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила против сотового оператора Tele2 дело о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом стало повышение тарифов, сообщается на сайте ведомства.
В ФАС пояснили, что получили множество жалоб от клиентов Tele2. Как выяснилось, с 1 января компания Т2 Мобайл, которой принадлежит бренд, подняла цены на связь для более чем 12 миллионов своих абонентов. Повышение составило в среднем 13 процентов и объяснялось ростом затрат.
"Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей", — пояснили в антимонопольном ведомстве решение о возбуждении дела.
Это уже второе дело против Tele2 за последнее время. В июне прошлого года ФАС потребовала от компании отменить майское повышение тарифов в среднем на десять процентов. В ведомстве отмечали, что в случае изменения тарифов операторы связи должны представлять обоснования, но Tele2 этого не сделала. Компания тарифы к прежнему уровню не вернула, поэтому ее признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Тем не менее Tele2 продолжает оспаривать решение ФАС в суде.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 09:46
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь на 15%
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
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