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В Техасе столкнулись около ста автомобилей
В Техасе столкнулись около ста автомобилей
По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас, передает местное издание Dallas... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:08
2021-02-11T22:08
2021-02-11T23:50
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техас
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас, передает местное издание Dallas Morning News.По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.
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сша, техас, в мире
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка ста машин в штате Техас
, передает местное издание Dallas Morning News
.
По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге.
По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.
Трасса, на которой произошло происшествие, перекрыта в обоих направлениях.