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Шоубиз
https://ria.ru/20210211/swanepoel-1596869244.html
Одна из самых сексуальных супермоделей мира показала стойку на голове
Одна из самых сексуальных супермоделей мира показала стойку на голове
Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которую несколько лет назад журнал Maxim назвал одной из самых сексуальных женщин в мире, продемонстрировала в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:30
2021-02-11T01:36
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которую несколько лет назад журнал Maxim назвал одной из самых сексуальных женщин в мире, продемонстрировала в сторис Instagram невероятную гибкость тела во время занятий йогой.На роликах Кэндис уверенно выполняет несколько сложных упражнений, в том числе стойку на голове. В такой позе супермодель задерживается на несколько секунд и разводит ноги практически в идеальный поперечный шпагат. К видео она прикрепила новый трек певицы Джули Захры "Love reaction". Как отмечает издание Daily Mail, трудно поверить в то, что супермодель — мать двоих детей: 32-летняя Кэндис Свейнпол воспитывает сыновей четырех и двух лет. Отец мальчиков — манекенщик Герман Николи, с которым эффектная блондинка встречалась 13 лет (с 2005-го по 2018 год).
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РИА Новости
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спорт, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Одна из самых сексуальных супермоделей мира показала стойку на голове

01:30 11.02.2021 (обновлено: 01:36 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮжноафриканская супермодель Кэндис Свэйнпоул на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Южноафриканская супермодель Кэндис Свэйнпоул на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которую несколько лет назад журнал Maxim назвал одной из самых сексуальных женщин в мире, продемонстрировала в сторис Instagram невероятную гибкость тела во время занятий йогой.
© Фото : angelcandicesСкрин сторис из инстаграма супермодели Кэндис Свейнпол
Скрин сторис из инстаграма супермодели Кэндис Свейнпол - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : angelcandices
Скрин сторис из инстаграма супермодели Кэндис Свейнпол
На роликах Кэндис уверенно выполняет несколько сложных упражнений, в том числе стойку на голове. В такой позе супермодель задерживается на несколько секунд и разводит ноги практически в идеальный поперечный шпагат.
К видео она прикрепила новый трек певицы Джули Захры "Love reaction".
Как отмечает издание Daily Mail, трудно поверить в то, что супермодель — мать двоих детей: 32-летняя Кэндис Свейнпол воспитывает сыновей четырех и двух лет. Отец мальчиков — манекенщик Герман Николи, с которым эффектная блондинка встречалась 13 лет (с 2005-го по 2018 год).
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