https://ria.ru/20210211/swanepoel-1596869244.html

Одна из самых сексуальных супермоделей мира показала стойку на голове

Одна из самых сексуальных супермоделей мира показала стойку на голове

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которую несколько лет назад журнал Maxim назвал одной из самых сексуальных женщин в мире, продемонстрировала в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T01:30

2021-02-11T01:30

2021-02-11T01:36

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, которую несколько лет назад журнал Maxim назвал одной из самых сексуальных женщин в мире, продемонстрировала в сторис Instagram невероятную гибкость тела во время занятий йогой.На роликах Кэндис уверенно выполняет несколько сложных упражнений, в том числе стойку на голове. В такой позе супермодель задерживается на несколько секунд и разводит ноги практически в идеальный поперечный шпагат. К видео она прикрепила новый трек певицы Джули Захры "Love reaction". Как отмечает издание Daily Mail, трудно поверить в то, что супермодель — мать двоих детей: 32-летняя Кэндис Свейнпол воспитывает сыновей четырех и двух лет. Отец мальчиков — манекенщик Герман Николи, с которым эффектная блондинка встречалась 13 лет (с 2005-го по 2018 год).

https://ria.ru/20210126/khadid-1594527842.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, звезды