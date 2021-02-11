https://ria.ru/20210211/svinina-1597093914.html

Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Танзании

Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Танзании

Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на экспорт из Танзании свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении Россельхознадзора. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:20

2021-02-11T18:20

2021-02-11T18:20

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

танзания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591366333_0:224:2887:1848_1920x0_80_0_0_2bdbf37c7d7566b7a5135d33e847a172.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на экспорт из Танзании свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении Россельхознадзора."В связи с ухудшением на территории Танзании... эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 11 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Танзании... следующей продукции: диких свиней, домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней", - говорится в сообщении.Запрещается ввоз оборудования для содержания, убоя и разделки, которое было в употреблении, ввоз охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину, и готовой продукции из нее, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.Кроме того, запрещен транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Танзании.

https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html

россия

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), танзания, в мире