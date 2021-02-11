https://ria.ru/20210211/svinina-1597093914.html
Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Танзании
Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Танзании
Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на экспорт из Танзании свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении Россельхознадзора. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:20
2021-02-11T18:20
2021-02-11T18:20
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
танзания
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на экспорт из Танзании свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении Россельхознадзора."В связи с ухудшением на территории Танзании... эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 11 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Танзании... следующей продукции: диких свиней, домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней", - говорится в сообщении.Запрещается ввоз оборудования для содержания, убоя и разделки, которое было в употреблении, ввоз охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину, и готовой продукции из нее, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.Кроме того, запрещен транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Танзании.
https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), танзания, в мире
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия
с 11 февраля вводит временные ограничения на экспорт из Танзании
свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении Россельхознадзора
.
"В связи с ухудшением на территории Танзании... эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 11 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Танзании... следующей продукции: диких свиней, домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней", - говорится в сообщении.
Запрещается ввоз оборудования для содержания, убоя и разделки, которое было в употреблении, ввоз охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину, и готовой продукции из нее, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.
Кроме того, запрещен транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Танзании.