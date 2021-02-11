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Наука
https://ria.ru/20210211/svini-1596993724.html
Исследование выявило у свиней экстраординарные умственные способности
Исследование выявило у свиней экстраординарные умственные способности
Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что некоторые виды свиней обладают неожиданными для этих животных когнитивными способностями. Результаты... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:15
2021-02-11T16:00
наука
нейробиология
биология
психология
сша
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что некоторые виды свиней обладают неожиданными для этих животных когнитивными способностями. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.В опыте участвовали две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет, а также две микросвинки породы панепинто по имени Эбони и Айвори. Ученые из Университета Пердью попытались определить, способны ли эти животные играть в простую видеоигру с использованием джойстика.Во время первой фазы эксперимента животных научили приближаться к монитору и управлять джойстиком мордой. Затем их научили играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора к четырем разным стенам на экране.Все четыре свиньи продемонстрировали концептуальное понимание задачи, и, по оценкам исследователей, их когнитивные показатели соответствовали по уровню нечеловеческим приматам, хотя ловкость была намного ниже. Свиньи выполняли задания с результатами намного выше случайности — это указывает на то, что они понимали связь движения джойстика с курсором на экране. По словам исследователей, для свиней это экстраординарный результат."Для животного нелегко осознать, что действие, которое оно выполняет, оказывает влияние на ситуацию в другом месте. То, что свиньи могут делать это в какой-то степени, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них", — приводятся в пресс-релизе издательства Frontiers слова ведущего автора исследования доктора Кэндис Кроуни (Candace Croney), профессора Университета Пердью и директора Центра науки о благосостоянии животных.Ранее уже было известно, что свиньи способны к различным типам обучения — от базовых команд послушания, которым обучают собак ("ко мне" или "сидеть"), до более сложных форм, требующих изменения поведения при изменении правил игры. Например, один из экспериментов показал, что свиньи могут использовать зеркала, чтобы находить спрятанную за преградой пищу.В нынешнем исследовании авторы также пытались обучать животных и закреплять определенные паттерны поведения с помощью еды. При этом они обнаружили, что свиньи выполняют необходимые действия осознанно, а не механистически, в расчете на награду. Так, когда машина для раздачи лакомств перестала работать, свиньи продолжали давать правильные ответы, основываясь только на словесных и тактильных сигналах поддержки со стороны экспериментаторов."Такого рода исследования очень важны, потому что, как и с любыми разумными существами, то, как мы взаимодействуем со свиньями и что мы делаем с ними, влияет на них и имеет для них значение, — резюмирует Кэндис Крони. — Это наша этическая обязанность понять, как свиньи получают и запоминают информацию, потому что это влияет на их взаимодействие с нами и окружающей средой".Авторы отмечают, что дизайн эксперимента первоначально был разработан для нечеловеческих приматов, но в данном случае его не довели до второй стадии, когда для прямого общения с животными используются компьютерные символы.
https://ria.ru/20210209/latimeriya-1596726225.html
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нейробиология, биология, психология, сша

Исследование выявило у свиней экстраординарные умственные способности

15:15 11.02.2021 (обновлено: 16:00 11.02.2021)
 
© Фото : Eston Martz / Pennsylvania State UniversityСвинья управляет джойстиком
Свинья управляет джойстиком - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Eston Martz / Pennsylvania State University
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что некоторые виды свиней обладают неожиданными для этих животных когнитивными способностями. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
В опыте участвовали две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет, а также две микросвинки породы панепинто по имени Эбони и Айвори. Ученые из Университета Пердью попытались определить, способны ли эти животные играть в простую видеоигру с использованием джойстика.
Во время первой фазы эксперимента животных научили приближаться к монитору и управлять джойстиком мордой. Затем их научили играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора к четырем разным стенам на экране.
Все четыре свиньи продемонстрировали концептуальное понимание задачи, и, по оценкам исследователей, их когнитивные показатели соответствовали по уровню нечеловеческим приматам, хотя ловкость была намного ниже.
Свиньи выполняли задания с результатами намного выше случайности — это указывает на то, что они понимали связь движения джойстика с курсором на экране. По словам исследователей, для свиней это экстраординарный результат.
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"Для животного нелегко осознать, что действие, которое оно выполняет, оказывает влияние на ситуацию в другом месте. То, что свиньи могут делать это в какой-то степени, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них", — приводятся в пресс-релизе издательства Frontiers слова ведущего автора исследования доктора Кэндис Кроуни (Candace Croney), профессора Университета Пердью и директора Центра науки о благосостоянии животных.
Ранее уже было известно, что свиньи способны к различным типам обучения — от базовых команд послушания, которым обучают собак ("ко мне" или "сидеть"), до более сложных форм, требующих изменения поведения при изменении правил игры. Например, один из экспериментов показал, что свиньи могут использовать зеркала, чтобы находить спрятанную за преградой пищу.
В нынешнем исследовании авторы также пытались обучать животных и закреплять определенные паттерны поведения с помощью еды. При этом они обнаружили, что свиньи выполняют необходимые действия осознанно, а не механистически, в расчете на награду. Так, когда машина для раздачи лакомств перестала работать, свиньи продолжали давать правильные ответы, основываясь только на словесных и тактильных сигналах поддержки со стороны экспериментаторов.
"Такого рода исследования очень важны, потому что, как и с любыми разумными существами, то, как мы взаимодействуем со свиньями и что мы делаем с ними, влияет на них и имеет для них значение, — резюмирует Кэндис Крони. — Это наша этическая обязанность понять, как свиньи получают и запоминают информацию, потому что это влияет на их взаимодействие с нами и окружающей средой".
Авторы отмечают, что дизайн эксперимента первоначально был разработан для нечеловеческих приматов, но в данном случае его не довели до второй стадии, когда для прямого общения с животными используются компьютерные символы.
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