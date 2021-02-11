https://ria.ru/20210211/svadba-1596925521.html

Исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу

Исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу

Вступить в брак до конца текущего года планирует меньше россиян, чем в прошлом году - лишь 4,5%, при этом затраты на свадьбу граждане в среднем оценивают в 188... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T07:09

2021-02-11T07:09

2021-02-11T07:09

россия

сбербанк россии

нижний новгород

хабаровск

махачкала

чита

свадьба

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вступить в брак до конца текущего года планирует меньше россиян, чем в прошлом году - лишь 4,5%, при этом затраты на свадьбу граждане в среднем оценивают в 188 тысяч рублей, говорится в исследовании компаний "Сбербанк Управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в текущем году планируется в Махачкале - 8% опрошенных жителей заявили о намерении вступить в брак. Второе место занял Нижний Новгород с долей в 6%. Еще в 37 российских городах только 5% россиян готовится сыграть свадьбу в текущем году, а в 36 городах - 4%."Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тысяч рублей. Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества у жителей Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тысяч рублей) и Читы (106 тысяч рублей)", - указывают эксперты.При этом, по словам старшего вице-президента Сбербанка Натальи Алымовой, 72% россиян говорят, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных затруднений: они использовали бы текущие накопления и доходы или обратились бы за помощью к родственникам.Лучшим подарком на свадьбу более половины россиян (52%) считают деньги, а каждый пятый - постельное белье. Остальные респонденты заявили, что подарили бы новобрачным картину, мебель, бытовую технику, свадебное путешествие, ковёр или смартфон.Компании проводили исследование в первой декаде февраля в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.

https://ria.ru/20201202/brak-1587214532.html

россия

нижний новгород

хабаровск

махачкала

чита

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, нижний новгород, хабаровск, махачкала, чита, свадьба, общество