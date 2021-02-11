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Исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу
Исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу
Вступить в брак до конца текущего года планирует меньше россиян, чем в прошлом году - лишь 4,5%, при этом затраты на свадьбу граждане в среднем оценивают в 188... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T07:09
2021-02-11T07:09
россия
сбербанк россии
нижний новгород
хабаровск
махачкала
чита
свадьба
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вступить в брак до конца текущего года планирует меньше россиян, чем в прошлом году - лишь 4,5%, при этом затраты на свадьбу граждане в среднем оценивают в 188 тысяч рублей, говорится в исследовании компаний "Сбербанк Управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в текущем году планируется в Махачкале - 8% опрошенных жителей заявили о намерении вступить в брак. Второе место занял Нижний Новгород с долей в 6%. Еще в 37 российских городах только 5% россиян готовится сыграть свадьбу в текущем году, а в 36 городах - 4%."Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тысяч рублей. Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества у жителей Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тысяч рублей) и Читы (106 тысяч рублей)", - указывают эксперты.При этом, по словам старшего вице-президента Сбербанка Натальи Алымовой, 72% россиян говорят, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных затруднений: они использовали бы текущие накопления и доходы или обратились бы за помощью к родственникам.Лучшим подарком на свадьбу более половины россиян (52%) считают деньги, а каждый пятый - постельное белье. Остальные респонденты заявили, что подарили бы новобрачным картину, мебель, бытовую технику, свадебное путешествие, ковёр или смартфон.Компании проводили исследование в первой декаде февраля в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.
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россия
нижний новгород
хабаровск
махачкала
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россия, сбербанк россии, нижний новгород, хабаровск, махачкала, чита, свадьба, общество

Исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу

07:09 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вступить в брак до конца текущего года планирует меньше россиян, чем в прошлом году - лишь 4,5%, при этом затраты на свадьбу граждане в среднем оценивают в 188 тысяч рублей, говорится в исследовании компаний "Сбербанк Управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 4,5% россиян намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году. Непростой 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян: в ходе аналогичного прошлогоднего опроса о планах сыграть свадьбу заявили 5% опрошенных", - выяснили аналитики.
Самое большое количество свадеб на тысячу жителей в текущем году планируется в Махачкале - 8% опрошенных жителей заявили о намерении вступить в брак. Второе место занял Нижний Новгород с долей в 6%. Еще в 37 российских городах только 5% россиян готовится сыграть свадьбу в текущем году, а в 36 городах - 4%.
"Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тысяч рублей. Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества у жителей Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тысяч рублей) и Читы (106 тысяч рублей)", - указывают эксперты.
При этом, по словам старшего вице-президента Сбербанка Натальи Алымовой, 72% россиян говорят, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных затруднений: они использовали бы текущие накопления и доходы или обратились бы за помощью к родственникам.
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2 декабря 2020, 08:00Наука
Одна сатана? Как годы брака отражаются на лице супругов
Лучшим подарком на свадьбу более половины россиян (52%) считают деньги, а каждый пятый - постельное белье. Остальные респонденты заявили, что подарили бы новобрачным картину, мебель, бытовую технику, свадебное путешествие, ковёр или смартфон.
Компании проводили исследование в первой декаде февраля в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.
 
РоссияСбербанк РоссииНижний НовгородХабаровскМахачкалаЧитаСвадьбаОбщество
 
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