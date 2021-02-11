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Минпромторг выделит регионам миллиард рублей на развитие промышленности
Минпромторг выделит регионам миллиард рублей на развитие промышленности
Минпромторг РФ выделит в этом году 25 регионам в общей сложности 1 миллиард рублей на региональные программы развития промышленности, следует из сообщения... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:16
2021-02-11T12:47
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ выделит в этом году 25 регионам в общей сложности 1 миллиард рублей на региональные программы развития промышленности, следует из сообщения ведомства.Отмечается, что решение принято по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности для субсидирования из федерального бюджета."Всего субсидии получат 25 регионов. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, вошли Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Всего в бюджете на этот год заложен 1 миллиард рублей для финансирования в рамках единой региональной субсидии. Если механизм окажется востребован, то в последующие годы общая сумма может быть увеличена", - говорит глава ведомства Денис Мантуров.Так, Карачаево-Черкесия получит 70 миллионов рублей, Бурятия – 65 миллионов, Чувашия – 61, Ставропольский край – 57 миллионов, Коми – также почти 57 миллионов, Крым и Курская область – по 50 миллионов рублей."Бюджеты регионов получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные Фонды развития промышленности", - поясняет Минпромторг.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг выделит регионам миллиард рублей на развитие промышленности

11:16 11.02.2021 (обновлено: 12:47 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ выделит в этом году 25 регионам в общей сложности 1 миллиард рублей на региональные программы развития промышленности, следует из сообщения ведомства.
Отмечается, что решение принято по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности для субсидирования из федерального бюджета.
"Всего субсидии получат 25 регионов. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, вошли Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Всего в бюджете на этот год заложен 1 миллиард рублей для финансирования в рамках единой региональной субсидии. Если механизм окажется востребован, то в последующие годы общая сумма может быть увеличена", - говорит глава ведомства Денис Мантуров.
Так, Карачаево-Черкесия получит 70 миллионов рублей, Бурятия – 65 миллионов, Чувашия – 61, Ставропольский край – 57 миллионов, Коми – также почти 57 миллионов, Крым и Курская область – по 50 миллионов рублей.
"Бюджеты регионов получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной (инженерной) инфраструктуре, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные Фонды развития промышленности", - поясняет Минпромторг.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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